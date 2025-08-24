La UME regresa a Asturias al rebrotar los fuegos en el suroccidente: el viento sur reaviva los fuegos de Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo

El viento del sur sopló durante toda la noche del viernes al sábado complicó la lucha contra los incendios. En Degaña, el incendio procedente de Anllares, en León, que este viernes se daba por estabilizado, amenazó con saltar al concejo de Ibias. Y se reavivaron los fuegos de Genestoso (Cangas del Narcea) y Caunedo, Gua y Perlunes, causando gran temor entre los vecinos. El Principado se vio obligado a reclamar la vuelta de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se apostaron en las localidades de Trabau (Degaña), así como en Bao y Sisterna (Ibias).

"El viento del sur nos está perjudicando y complica muchísimo la situación", avisaba en la mañana del sábado el Presidente de Asturias, Adrián Barbón. La situación llegó ser tan apurada que en los tres incendios llegaron a emplearse hasta 12 aviones y helicópteros, entre ellos cuatro hidroaviones. El viento roló finalmente al norte, lo que dio un respiro y una oportunidad a los bomberos para volver a frenar el fuego de Degaña en la parte alta del monte. Se esperaba una noche del sábado al domingo "complicada", en palabras del consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo.

Luis Ángel Vega

"Las condiciones no han ayudado, con lo que es un día duro y un día de resistencia", señaló Calvo desde el puesto de mando avanzado. Hasta doce aviones y helicópteros y más de 30 efectivos en tierra integraron este sábado el operativo para luchar contra las llamas en el incendio de Degaña, un trabajo que "permitió mejorar mucho la situación" y contener el frente que avanzaba hacia Ibias.

Alguna de estas aeronaves también ha reforzado puntualmente a los dos helicópteros asignados a los incendios de Genestoso y Somiedo. Estaba previsto que de noche permaneciesen retenes con autobombas para intentar defender el perímetro y poder actuar con rapidez en caso de que las llamas llegasen a acercarse a algún pueblo.

En el incendio de Genestoso, procedente del incendio leonés de Orallo, trabajaron tanto bomberos de Asturias, como los procedentes de Grecia, además de tres empresas forestales y un helicóptero de la Comunidad Foral de Navarra. En el tercer incendio activo, el de Caunedo, Gua y Perlunes, también actuó durante todo el día un helicóptero, bomberos de Asturias y de Andorra y dos cuadrillas forestales. En total, el dispositivo estaba formado por 72 personas.