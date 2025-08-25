Arte sin fronteras en memoria de Xuan Bello

Luarca se prepara para vivir del 4 al 7 de septiembre una edición muy especial de La Favorita, el festival de cultura contemporánea impulsado por el escritor y poeta Xuan Bello. La inesperada muerte de su fundador el pasado 29 de julio ha teñido de emoción la cita, que este año llevará su nombre como homenaje póstumo a quien concibió este encuentro multidisciplinar que diluye fronteras artísticas, lingüísticas y territoriales para propiciar el diálogo entre creadores y público.

La decisión de mantener el festival tal y como lo había diseñado Bello junto a su socio en el proyecto, el productor cultural Alberto Morell, fue adoptada de forma unánime por la organización, el Ayuntamiento de Valdés, patrocinador del evento, y los artistas invitados. Todos coincidieron en que la mejor manera de honrar al poeta de Paniceiros es celebrar la segunda edición de un festival en el que había volcado toda su ilusión y que encarna su visión de la cultura como herramienta de transformación social.

Festival con nombre propio

En esta ocasión, el festival se denominará La Favorita de Xuan Bello. La propuesta partió del consistorio valdesano y recibió de inmediato el respaldo tanto de la familia del escritor como de los numerosos colaboradores implicados. El gesto busca reconocer la figura de Bello y reforzar el espíritu que inspiró su creación: un espacio de encuentro que une lo local con lo universal y que convierte a Luarca en un escenario abierto al intercambio creativo.

El propio nombre del festival tiene raíces históricas. Hace referencia al bergantín La Favorita, que en 1869, bajo el mando del capitán Rafael Ochoa –abuelo del premio Nobel Severo Ochoa–, emprendió un viaje transatlántico entre Luarca y Filadelfia. Esa conexión simbólica entre la villa marinera y el mundo sirve como metáfora de un proyecto que reivindica el poder del arte para tender puentes y proyectar la cultura asturiana más allá de sus fronteras.

Un momento de la presentación del festival. / Cedida a Lne

Un festival-residencia

La edición de este año, diseñada por Bello y Morell, apuesta por un formato de festival-residencia. La idea no es solo programar espectáculos, sino crear un espacio de convivencia entre los artistas, que compartirán durante varios días procesos de trabajo, experiencias y reflexiones en torno a la creación contemporánea. Así, La Favorita se convierte en un laboratorio vivo, donde el público podrá disfrutar de las propuestas artísticas, pero también percibir la riqueza del diálogo que se genera entre sus protagonistas.

El programa contempla un total de 17 actividades repartidas por distintos escenarios de Luarca y su entorno inmediato. La clausura, prevista para el 7 de septiembre, reunirá a todos los participantes en una acción conjunta, símbolo de la fusión de miradas y disciplinas que caracteriza al festival.

La nómina de invitados confirma la ambición de la cita. Entre los nombres destacados figuran la coreógrafa y bailarina norteamericana Constance Anderson, el arquitecto y diseñador de iluminación danés Jesper Ravn, los artistas performativos holandeses Lina Lee y Evangelos Briskas, o la performer británica Kimvi. La escena italiana estará representada por el actor y director Carlo Sella, mientras que el dramaturgo español Fernando Renjifo aportará su experiencia en la intersección entre literatura y teatro.

La literatura ocupa un lugar central, con la participación de autores como Gabi Martínez, José Manuel Benítez Ariza, María Ángeles Robles, Aida Falcón, Anxo Angueira, Nieves Neira o Alba Cid, esta última reconocida con el Premio Nacional de Poesía Joven en 2020. A la palabra escrita se sumará la música, con propuestas tan variadas como la de la compositora Orovega, los asturianos Pepe de Muñalén y Andrés Rodrigues –que se unirán al poeta Miguel Rodríguez Monteavaro en un espectáculo poético-musicaL–, el gaitero Flavio Benito, Diego Lobo y la Banda Saxum.

Un legado en marcha

Más allá de los nombres y las actividades, La Favorita de Xuan Bello representa el legado de un creador que entendía la cultura como un territorio sin fronteras. Para Bello, el festival debía ser un lugar donde las artes dialogasen entre sí y donde el público encontrara nuevas maneras de mirar la realidad. La continuidad del proyecto tras su fallecimiento refleja el compromiso de la organización, de los artistas y del Ayuntamiento de Valdés por mantener viva esa visión.

El alcalde de Valdés ha subrayado que llevar adelante esta edición es también una manera de «agradecer a Xuan Bello la generosidad de haber regalado a Luarca un proyecto cultural que ya es referente». La emoción, sin embargo, se mezclará inevitablemente con la ausencia de su figura, que muchos artistas invitados han reconocido como motor de inspiración y ejemplo de entrega.

Cita que trasciende lo local

El festival, nacido apenas hace un año, ha logrado situarse en el mapa cultural asturiano y nacional como un acontecimiento singular. Su apuesta por reunir en una villa marinera a creadores de diferentes países y disciplinas, en un formato de residencia y convivencia, lo convierte en una experiencia única tanto para los participantes como para el público. En su segunda edición, la etiqueta de La Favorita de Xuan Bello añade un componente emocional que refuerza su identidad y lo proyecta hacia el futuro.