Asturias busca "Pueblo ejemplar": ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
El galardón se fallará el 2 de septiembre para distinguir al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano que, entre otros méritos, haya destacado "de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico"
Como cada año, el lugar premiado recibirá la visita de la Familia Real en un día histórico para su comarca
Nacho Blanco / Bárbara Martín
Comunidad vecinal de Fitoria (Oviedo)
A los pies del monte Naranco, Fitoria es uno de los enclaves más importantes en la historia de la red de aguas de Oviedo, con una influencia que data del siglo XVI. También destaca por su papel en el mercado del Fontán, una sociedad de fiestas centenaria y por agrupaciones como el Grupo de Baile Tradicional de Fitoria.
Arnáu (Castrillón)
Situada a un par de kilómetros de Piedras Blancas, Arnáu constituye uno de los patrimonios industrial-mineros más importantes y antiguos de España, con actividad documentada en 1591. Además, el castillete de su mina es considerado Bien de Interés Cultural (BIC), y su Museo de la Mina contiene un gran archivo de empresa.
Santo Adriano
Propuesta por su alcaldesa, Elvira Menéndez, la candidatura de un concejo de 289 habitantes y menos de 23 km2, se basa en los proyectos de diversa índoles que están frenando el descenso demográfico y manteniendo sus tradiciones con éxito. Destacan el Centro de Empresas de El Sabil, que fomenta la investigación en la zona.
Bermiego (Quirós)
Bermiego es uno de los pueblos más pequeños de los que conforman las candidaturas, con 56 habitantes. Aún así, situado en la falda de la Sierra del Aramo, su historia se remonta al siglo IX, con hasta 32 hórreos y paneras que redondean un entorno natural lleno de manantiales y de rebecos repoblados.
El Pito (Cudillero)
El Pito pertenece a la parroquia cudillerense de Oviñana, y se caracteriza por una oferta arquitectónica histórica inmensa. La iglesia de Jesús Nazareno, un tramo del Camino de Santiago norte y, sobre todo, la Quinta Selgas, un enorme palacio lleno de jardines que data de finales del siglo XIX, son un puñado de los enclaves más importantes.
Sociedad La Peruyal (Parres)
Con base en Arriondas tiene unos 2.700 socios y mantiene el mismo espíritu que cuando se fundó en 1949, para celebrar la primera Fiesta del Bollu. La celebración ensalza la cultura asturiana, la tradición popular y el reparto del bollu, lo que la convierte en una Fiesta de Interés Turístico Regional, que tiene hasta un documental.
Valdesoto (Siero)
La treintena de asociaciones que promocionan el desarrollo de la parroquia de Valdesoto, de 1800 habitantes, es el verdadero patrimonio de la localidad. Han conservado patrimonio, rehabilitado espacios naturales y recuperado tradiciones, haciendo posible fiestas como "les carroces" o el buen estado de numerosos hórreos y paneras.
Parroquia de Llaviana (Gozón)
Situada en la desembocadura de la ría de Avilés, Laviana vivió una revolución minera entre el siglo XIX y la segunda mitad del XX que vio a la parroquia nutrirse de varias empresas metalúrgicas que cambiaron la actividad económica de la zona. Además, se encuentra cercana al Cabo Peñas y tiene un patrimonio etnográfico envidiable.
Cofradía de Pescadores Santa Ana (Llanes)
Con casi 900 años de historia, esta cofradía es una de las más antiguas de Asturias gracias a heredar el legado de la Cofradía de Mareantes de San Nicolás. Esta constituyó un gran motor económico mediante la caza de ballenas entre los siglos XIV y XVII, y promovió distintas actividades, así como reforzar el papel de la mujer.
Murias (Aller)
A 600 metros de altitud, Murias ofrece un rico patrimonio natural y arquitectónico. Además de la influencia romana, que usaba el pueblo como paso estratégico, y una gran tradición minera; conserva varios vestigios religiosos como la iglesia de Santa María de Murias o la capilla de la Virgen de las Nieves, restaurada por los vecinos.
Valle de Cuna (Mieres)
Entre las montañas de la cuenca del Caudal, los vecinos de las dos parroquias de Valle de Cuna, han conseguido conservar sus construcciones religiosas, tradiciones y folclore, sobre todo musical. Esta labor culmina en la romería de los mártires San Cosme y San Damián, declarada como fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1969.
Valle de Samuño (Langreo)
Este valle asentado al sur de Ciaño, ha sabido reinventarse para poder salvaguardar una rica orografía muy condicionada por la actividad minera de la zona. Algunas edificaciones con fines culturales como el pozo San Luis o el Ecomuseo Minero Valle de Samuño, permiten recordar la tradición minera sin que el paisaje se vea afectado.
Muriellos (Riosa)
Con solo cuarenta habitantes, Muriellos se mueve gracias a una creciente asociación vecinal con el nombre de "Los de Muriellos". Esta agrupación dobla la población de la localidad y trabaja con la intención de recuperar tradiciones y dinamizar la actividad de la zona, mediante exposiciones o el desarrollo de la Vuelta Ciclista.
Espinaréu (Piloña)
Espinaréu contiene una de las situaciones etnográficas de hórreos y paneras más relevantes de Asturias, con hasta 51 de estas edificaciones que lo convierten en Conjunto de Interés Cultural. Además, enclaves como el área recreativa de La Pesanca o el río Infierno, hacen que la zona tenga una actividad turística muy activa.
Parroquiqa de Pelúgano (Aller)
Esta parroquia engloba a ocho poblaciones, todas con un extenso y variado entorno rural. La Asociación de Vecinos Peña Mea ha estado trabajando para que el patrimonio etnográfico y artístico de la zona se preserve: numerosas fuentes, una treintena de hórreos y paneras centenarias o actividades como cabruñar la hoja de la guadaña.
Grado / Gráu
Capital del concejo homónimo, Grado cuenta con casi 7.000 habitantes y con una arquitectura histórica considerada como Bien de Interés Cultural. Además, también cuenta con una actividad industrial, cultural y turística en auge, espoleada por la fertilidad del valle sobre el que se asienta, entre el río Cubia y el Nalón.
Parroquia de Posada (Llanes)
Posada es el segundo núcleo urbano de Llanes por detrás de su capital, asentándose en un lugar privilegiado entre la Sierra del Cuera y la Playa de San Antolín. Además de un mercado semanal centenario, grupos como el Centro Don Orione o la Asociación Juvenil el Patiu, llevan trabajando durante décadas para la solidaridad del pueblo.
Salas
A pesar del vaciado que ha sufrido en las últimas décadas, la localidad lucha para tratar de mantener sus tradiciones y hacer frente a la despoblación. Salas cuenta con un patrimonio monumental muy valioso, ya que cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural y posee cuatro edificios categorizados como monumento nacional.
Berbes (Ribadesella)
La localidad riosellana de Berbes, cercana a la playa de Vega, cuenta con un tramo del Camino de Santiago y con una tradición minera de fluorita muy extensa. Además de una gran presencia indiana, cuenta con varias asociaciones como la Sociedad Acueducto Les Fuentines, que dinamiza la población a pesar de su poca extensión (2,99 km2).
Parroquia de Erías (Lena)
Con cinco pueblos que suman un total de 61 habitantes, el rastro humano en la parroquia se remonta al siglo X, mediante restos encontrados en el monasterio de Santa Eulalia de Herías. Su patrimonio tiene un gran peso religioso y hospitalario, con muchos albergues y hospitales relacionados con la presencia del Camino de Santiago.
Comunidad cultural, deportiva y paisajista de Navia
Esta candidatura se dedica a la enorme implicación ciudadana en el ámbito cultural, deportivo y paisajista del concejo de Navia, con iniciativas como: la Asociación Amigos de Campoamor, la Asociación de Amigos de la Ría de Navia, que organiza el descenso a nado de la ría, o el Festival de Bandas de Gaitas de Villa de Navia.
Bañugues (Gozón)
Aunque su actividad minera cesara en los años 60, la población de 700 personas de Bañugues está en aumento. Además, aquí se localizan los restos de actividad humana más antiguos del concejo. Este descubrimiento, datado en torno al Paleolítico inferior, nos indica cómo fue el primer poblado más o menos estable de Asturias.
Corao (Cangas de Onís)
Corao es conocido a nivel nacional por su gran tradición ganadera, con la celebración de cuatro ferias y tres certámenes repartidos entre ganado vacuno, ovino y caprino. Además, el queso Gamonéu es otro de los emblemas de una zona con una riqueza natural y cultural inmensa, contando este con Denominación de Origen Protegida.
Asociación cultural Mercado Ecológico y Artesano
Centralizada en Gijón, su principal objetivo es el de la organización del Mercado Ecológico y Artesano, cuya primera edición se celebró en 2003. Esta actividad se lleva a cabo mensualmente en la ciudad, contando con 60 artesanos que pretenden divulgar y sensibilizar sobre la importancia de productos ecológicos.
Valdepares (El Franco)
Su primer registro data del año 976, e incluso fue capital de concejo hasta 1852. Además, se caracteriza por una presencia muy fuerte del sector primario y una gran actividad vecinal que trata de promover nuevos proyectos que resistan a la despoblación, ensalzando especialmente el papel de las mujeres rurales, las "as nosas nías".
Taramundi
Ubicado en la Reserva del Río Eo, Taramundi combina patrimonio natural y tradición artesanal. Su cuchillería, con 19 talleres activos, es motor económico y cultural. Es pionero del turismo rural y uno de los concejos con más museos por habitante de España. Destaca por servicios sociales innovadores y unos vecinos comprometidos.
Trubia (Oviedo)
Trubia, parroquia ovetense, destaca por su pasado industrial vinculado a la histórica Fábrica de Armas, fundada en el siglo XVIII. Conserva rico patrimonio natural y arquitectónico, cuevas prehistóricas y casonas señoriales. Varias asociaciones vecinales impulsan actividades y proyectos que pongan en valor el patrimonio material.
Suarías (Peñamellera Baja)
Suarías es un pueblo con fuerte tradición ganadera y agrícola, sus habitantes han emigrado mucho, especialmente a Chile. Un hallazgo arqueológico de 2021 reveló restos del siglo I a. C. La Asociación El Cantu La Jorma impulsa su revitalización mediante cultura, infraestructuras, deporte y tradiciones, recibiendo múltiples premios regionales.
Siones (Oviedo)
Siones es un núcleo rural de Oviedo de solo 17 habitantes, pero con una activa Asociación Vecinal. Han restaurado espacios, fomentado actividades culturales, teatro, biblioteca abierta y varios talleres. Conserva valioso patrimonio natural y arquitectónico, como hórreos, lavaderos, capillas del siglo XVIII, castros y un búnker.
Piantón (Vegadeo)
Piantón, aldea de Vegadeo con 80 habitantes, conserva un valioso legado histórico desde la Edad del Hierro. Fue capital del concejo y cabecera del feudo Honor del Suarón. Destacan su iglesia, puente medieval y tradiciones vivas gracias a asociaciones locales que impulsan cultura, sostenibilidad y participación vecinal constante.
Xedré (Cangas del Narcea)
La parroquia de Xedré destaca por su tradición minera, su iglesia románica, su fauna, el hayedo del Monesteriu d’Ermu y el bolo vaqueiro. Sus asociaciones recuperan costumbres como el Ramu y promueven actividades solidarias, y de empoderamiento comunitario. La asociación femenina Las Xanas es un pilar de la comunidad.
El Castillu (Soto del Barco)
El Castillu mantiene viva su identidad marinera y comunitaria con sextaferias, fiestas de San Martín, carreras de chalanos, teatro vecinal y eventos gastronómicos. La calle es punto de encuentro diario y espacio de creación colectiva, desde donde se impulsan tradiciones, deporte y cultura compartida, como la decoración navideña.
Asociación Ríu Fontoria (Piloña)
Creada en 2009, la Asociación Ríu Fontoria une a vecinos de cinco pueblos del valle piloñés para frenar el deterioro social y patrimonial. Recuperan tradiciones, documentan memoria oral y gráfica, organizan talleres y fiestas, canalizan demandas vecinales y desarrollan rutas culturales como la del agua y el mapa de hórreos.
Coya (Piloña)
Esta parroquia piloñesa mantiene vivas sus tradiciones, como las procesiones de Ramos, y su patrimonio cultural, natural y arquitectónico. La Asociación El Roblón, de Coya, impulsa actividades sociales, solidarias y culturales, como teatro o poesía. Destaca por su compromiso con la memoria, la convivencia y la cooperación vecinal.
