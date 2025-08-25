Asturias pedirá al Gobierno central la declaración de zona especialmente afectada por los fuegos con casi 6.000 hectáreas afectadas

Con la situación avanzando a posiciones «más favorables» en cuanto a los tres incendios que afectan a Asturias (Genestoso, Degaña y Caunedo), el presidente del Principado, Adrián Barbón, compareció este lunes tras el Consejo de Gobierno para anunciar un plan de medidas de lucha contra el fuego centrado en la prevención. «De situaciones de crisis» como la que se afronta ahora en Asturias, dijo, «hay que aprender lecciones para anticiparnos y situarnos en una mejor posición de cara a lo que está por venir».

En resumen, el Principado reforzará con una cantidad –no concretada por Barbón– el Fondo de desarrollo de infraestructuras rurales y defensa de incendios, creado tras los pavorosos fuegos de 2023 y dotado con 18 millones para gastar plurianualmente hasta 2026. Por otra parte, Asturias aspira a liderar una especie de foro del Noroeste al que convocar a las comunidades autónomas vecinas para trabajar «en conjunto» y ver «cómo garantizar una respuesta mucho más rápida y eficaz a la hora de cortocircuitar» fuegos que, como se ha visto en estas últimas semanas, superan las fronteras territoriales.

Además, se impulsará en el futuro un congreso, una especie de «espacio de reflexión al más alto nivel, incluso con experiencias internacionales en prevención y lucha» que pretende reunir en la región a expertos que expliquen modelos de buenas prácticas y que están funcionando en otros lugares.

Total de hectáreas afectadas

El Principado tiene previsto también solicitar al Gobierno de España la declaración de zona especialmente afectada, en base a las cerca de 6.000 hectáreas dañadas por el fuego en la región en un total de 9 concejos. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, explicó que el objetivo regional es «acogerse de forma inmediata» a la declaración –este martes el Ejecutivo central prevé aprobar las ayudas–, por lo que se trabaja de forma intensa para cuantificar daños y concretar incluso ya proyectos de restauración «que permitan recuperar cuanto antes el paisaje , los valores ambientales y los recursos agroganaderos y forestales».

Por su parte, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, anunció una partida de 800.000 euros para ayudar a las explotaciones ganaderas afectadas y asegurarles el forraje durante los próximos meses. Serán ayudas directas y que llegarán directamente al titular, que solo tendrá que aceptarla. En concreto, Medio Rural concederá 100 euros por vaca de más de dos años; 60, para de entre seis meses y 2 años; 49, para menos de 6 meses, y 15 por oveja y por cabra.