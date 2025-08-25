Calvo confía en la bajada de temperaturas para terminar con los incendios, ya estabilizados

Noticias "tranquilizadoras" de los incendios. El consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, ha señalado que el trabajo de semanas sobre el terreno empieza a dar sus frutos y los fuegos "se están empezando a controlar". No obstante, confía en que el cambio en la meteorología que se prevé para este martes, con una bajada de temperaturas, ayude a dominar la situación, si bien la lluvia tardará unos días más.

"Hemos estado en condiciones de garantizar la seguridad de las personas en el entorno de los pueblos, con acciones, incluso de fuego técnico, que son muy espectaculares, pero que son a la vez muy seguras y están muy controladas", indicó, en referencia a los contrafuegos realizados para salvar Genestoso (Cangas del Narcea), Villar de Vildas y Caunedo (Somiedo).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Calvo ha indicado que "se ha empezando a controlar los incendios que más nos preocupaban, como Genestoso, donde ayer un contrafuego técnico ha permitido estabilizarlo completamente". Añadió que "hoy vamos a seguir trabajando ahí con intensidad, con un equipo internacional de Grecia ayudando al sellado del incendio, y nuestros medios, la brif, también de la UME y más medios aéreos, porque seguimos teniendo un mayor despliegue de medios aéreos en nuestra historia y eso nos va a permitir avanzar ahora más".

Calvo añadió que "en Somiedo vamos a intentar aprovechar esta jornada con un ataque muy importante, con la esperanza de controlarlo también. Ayer se hizo también un contrafuego para garantizar la seguridad del pueblo de Caunedo. Ahora se está atacando en el frente del pico Mocosu y la idea es que hoy pueda quedar controlado el incendio".

Por otro lado, "en Degaña, el frente más amplio, hemos estado actuando en León, incluso 8 kilómetros dentro del valle de Peranzanes. Ese frente se ha conseguido estabilizar y sigue estabilizado ya casi hace 48 horas y la batalla ahora se centra en ir eliminando las reproducciones que están bajando en la ladera de Degaña, una vez que, con un esfuerzo brutal sobre el terreno, nuestros bomberos y la brif consiguieron frenar el avance hacia Ibias". Añadió que hoy también espera que sea un día para controlar en incendio, especialmente en la zona de Valdeprado, situada dentro de León y donde la UME "está ayudando de manera decisiva".

Y añadió que, aprovechando el gran número de medios aéreos, se aprovechará rematar los dos incendios ya controlados, el de Camarmeña, que ha reavivado el fuego en la zona de Caín, en los Picos de Europa, y también en Arcenorio, el incendio que llega desde La Uña.

En el incdendio de Degaña está previsto que trabajen Bomberos de Asturias, las dos brif de Tineo, Puerto El Pico y Ruente, la brigada de Navarra, la UME y los bomberos voluntarios franceses, además de siete medios aéreos: un helicóptero de Bomberos de Asturias, un bombardero de Ibias y dos helicópteros Lima del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), así como tres helicópteros de las Brif y cuatro bulldozer. La UME ha instalado dos depósitos auxiliares con una capacidad de 12.000 litros.

En el incendio de Genestoso–Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, trabajan los Bomberos de Asturias, los bomberos de Grecia y efectivos de la UME, además de una empresa forestal y dos helicópteros de Bomberos de Asturias y una retroaraña para remate del perímetro.

Respecto al incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) se trabajará en tareas de control sobre zonas altas alejadas de las poblaciones. En él trabajan Bomberos de Asturias, Bomberos de Andorra, Guardería del Medio Natural y dos empresas forestales con apoyo de dos medios aéreos: un helicóptero de Bomberos de Asturias y un helicóptero Lima del Miteco.

En La Uña/Arcenorio (Ponga), trabajarán Bomberos de Asturias y un helicóptero Lima del Miteco.El de Camarmeña (Cabrales) están siendo seguido por agentes de Medio Natura.