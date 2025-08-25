Computación cuántica, un área de máximo potencial en Asturias

La reflexión de los participantes en la cumbre académica estival organizada por LA NUEVA ESPAÑA en Ribadesella acerca de las áreas con mayores posibilidades de desarrollo de futuro es clara. José Muñiz, que es catedrático de Psicometría por la Universidad de Oviedo, fue candidato a rector en esta misma institución y ha sido rector de la Universidad Antonio de Nebrija los últimos cinco años, entiende que la Inteligencia Artificial ya se ha quedado atrás, "el reto en la computación cuántica". En Oviedo, apunta Villaverde, existen tres o cuatro grupos de primer nivel en esta disciplina, desconocidos para una mayoría. Y añade que las disciplinas que afrontan con mayores dificultades los desequilibrios entre la oferta académica y demanda del mercado son ingeniería e informática, porque falta talento en estos campos y se diagnostican excesos en otros ámbitos.

Zulima Fernández certifica que en la Carlos III no hay jóvenes titulados "que se quieran quedar" a hacer carrera académica. Gotor cree que se atraería a más doctores con menos institutos de investigación "virtuales" en Asturias mientras que García Granda critica que "hay más interés en mantener un hospital que la Universidad". En el funcionamiento interno, los rectores lamentan que para la gestión de la institución rija una norma igual a la de un ayuntamiento o una consejería, con unas necesidades muy distintas. Rafael Puyol reclama autonomía financiera, académica y libertad de gobernanza porque los sistema actuales "constriñen mucho". Villaverde ve "un desastre" para la Universidad estar sujetos a la ley de contratación pública: "Ni somos una Administración pública ni podemos tener las mismas reglas", asevera. "Las escuelas de negocio sí son líderes por sus sistemas de gobernanza", opina Muñiz.