Convocadas las pruebas para Gestor Administrativo en 2025

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado, mediante Resolución del pasado 7 de junio de 2025, las pruebas de acceso a la profesión de Gestor Administrativo. La convocatoria, realizada a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, abre la puerta a graduados en Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho y Ciencias Políticas.

El examen es una de las vías de acceso a esta profesión de gran tradición y relevancia social. Consta de un temario de 62 temas centrados en materias jurídicas –Derecho Constitucional, Comunitario, Civil, Mercantil, Penal, Administrativo, Laboral, Fiscal y Estatutario– y se articula en una única sesión. En ella, los aspirantes deberán afrontar dos pruebas escritas: un cuestionario tipo test de 250 preguntas y la resolución de un caso práctico.

Existe, además, una segunda vía para ejercer como gestor administrativo: cursar un Máster Universitario Oficial en Gestión Administrativa, con el que se obtiene también la titulación habilitante. En ambos casos, una vez superados los estudios o las pruebas, es obligatoria la colegiación en cualquiera de los Colegios de Gestores Administrativos de España, que garantizan el correcto ejercicio de la profesión y evitan el intrusismo.

Profesión con más de cinco siglos de historia

La figura del gestor administrativo hunde sus raíces en la Edad Media. En 1480, los Reyes Católicos crearon a los «Solicitadores» como intermediarios entre los ciudadanos y la administración. Poco después, en 1489, se añadía la denominación de «Agentes de Negocios», recogida en la Novísima Recopilación (Ley 10, Título II, Libro IV). Este término se mantuvo durante más de cuatro siglos, hasta que en 1933 el ministro de Industria y Comercio del Gobierno de la República aprobó el Reglamento de la profesión y estableció una nueva denominación: gestores administrativos.

En aquel decreto se les reconocía como «un verdadero servicio público, de una eficiencia tal vez infrecuente en organizaciones similares ya existentes». Desde entonces, la colegiación pasó a ser obligatoria y se definieron con claridad las funciones que estos profesionales debían desempeñar.

Hoy en día, los gestores administrativos son un referente en el asesoramiento a ciudadanos, autónomos y empresas. La marca GA se ha consolidado como un sello de confianza, avalado por numerosos convenios y encomiendas de gestión con las administraciones públicas. Gracias a ello, estos profesionales simplifican y agilizan trámites que, en muchos casos, resultan complejos para los usuarios.

Su ámbito de actuación no se limita a la tramitación administrativa. Gracias a la formación continua, sus despachos trabajan en áreas como la asesoría fiscal, laboral, contable y mercantil; la gestión de herencias; expedientes de extranjería y nacionalidad; y otros procedimientos en los que los ciudadanos requieren apoyo experto. Esta versatilidad convierte al gestor administrativo en un aliado fundamental en un contexto donde la digitalización avanza, pero muchos usuarios siguen necesitando acompañamiento cercano y personalizado.

La digitalización de la administración, lejos de reducir su papel, ha multiplicado las oportunidades de colaboración. En numerosos trámites telemáticos, los gestores administrativos cuentan con acceso directo a plataformas oficiales y con autorización expresa para presentar documentación en nombre de los ciudadanos.

El Colegio en Asturias

En Asturias, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos se constituyó el 18 de abril de 1953. Su primera sede estuvo en la calle Marqués de Santa Cruz, en Oviedo, donde permaneció veinte años. Actualmente, la sede colegial se encuentra en la calle Santa Eulalia de Mérida, 2, desde donde se ofrece toda la información necesaria sobre las pruebas y la colegiación.

El colegio asturiano forma parte de una red de corporaciones colegiales integradas en el Consejo General de Gestores Administrativos. En conjunto, representan a miles de profesionales que cada día facilitan la relación entre la administración y los ciudadanos.

Para los interesados en esta convocatoria, el Colegio de Asturias se convierte en un punto de referencia donde obtener orientación y asesoramiento personalizado. Además, a través de su web www.gestoresadministrativosdeasturias.com se ofrece información detallada sobre requisitos, plazos y procedimientos.

Sin duda, acceder a la profesión de gestor administrativo supone abrir la puerta a un sector con gran proyección y reconocimiento. Se trata de una carrera que combina tradición y modernidad, con un marcado compromiso de servicio público. Los nuevos profesionales que superen las pruebas de acceso o completen el máster oficial encontrarán un amplio abanico de salidas laborales, tanto en despachos propios como en colaboración con empresas y particulares.

Para más información, acude al Colegio de Asturias.