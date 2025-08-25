Contra el fuego, racionalidad y búsqueda del interés de los lugareños: el análisis del expresidente asturiano Rodríguez-Vigil

Estaba cantado que iba a llegar esta temporada de terribles y asoladores incendios. Podría ser en agosto, como ha sido, pero si no habrían llegado en septiembre, en octubre o a lo más en noviembre de este año.

Eso era algo que se sabía de sobra y nadie debería llamarse a engaño. Unas lluvias primaverales muy abundantes y un verano de temperaturas altísimas, tórridas, en un marco de abandono generalizado del espacio forestal y del crecido sotobosque, así como del pastizal arbustivo de los montes, dominados por altísimos piornos con abundante combustible y, consecuentemente, con insuficiente número de cabezas de ganado desbrozadoras, así como con una población humana reducida al máximo y mayoritariamente envejecida, que es la que reside principalmente en los espacios más supuestamente protegidos (que son los que básicamente están quemando) y que justamente son los que están regidos por unas políticas medioambientalistas de sedicente ecologismo, conforman las causas que han determinado esta catástrofe, que repito, estaba cantada y advertida sobradamente.

No quisiera pecar de agorero, y menos ahora ante la desgracia, pero lo que podría suceder inexorablemente en los próximos años en el medio rural asturiano situado más al interior, el menos poblado y el más condicionado por su inclusión en espacios declarados protegidos bajo distintas fórmulas, esta requetedicho por activa y por pasiva en el recientemente publicado libro "Asturias, frente al reto demográfico" del que he sido coordinador junto con Javier Junceda.

Allí se proponía un largo y complejo catálogo de medidas para evitar, entre otros males, los incendios. Medidas que, en casos, ya han sido puestas en marcha con éxito en otros lugares, o que son de sentido común, y que gozan de general aceptación por parte de los habitantes del ese mismo medio rural, sobremanera en relación con la propiedad, el aprovechamiento, uso y disfrute económico de los ámbitos forestales y ganaderos de los montes en favor de las poblaciones aledañas a los mismos. Prácticamente ninguna de esas medidas se ha puesto en marcha, ni siquiera a título de experimento o de esbozo.

No entro a valorar los por qué, que sin duda los habrá. Lo cierto es que en defecto de tales propuestas no se han formulado otras, ni se han desarrollado alternativas operativas. En todo caso, no me parece que sea este el ámbito adecuado para relacionarlas, ni para dar cuenta de ellas. Baste señalar que existen, que son públicas y fácilmente accesibles. Quien quiera conocerlas, lo tiene fácil.

Cierto es que casi todas esas medidas tienen vocación de permanencia en el tiempo, y que algunas entrañan importantes sacrificios fiscales y de otro tipo, así como cambios normativos sobre la impropiamente llamada propiedad pública de los montes y la gestión de los espacios protegidos y que, por tanto, exigirían muy amplios consensos partidarios para su instrumentación en normas legales de notable entidad y complejidad, algo que no se le ocultara a nadie que hoy resulta casi imposible de conseguir cuando frente a cualquier criterio de concordia y de visión a largo plazo priva la filosofía del hoy para mañana, la imprecación, el barullo y la contienda y, dentro de ella siempre el famoso y repulsivo "¡y tú más!" , como paradigma de la irresponsabilidad.

Luego pasa lo que pasa, y llega el tiempo de las lamentaciones como única alternativa al desastre.

Lo que queda en el medio rural

Lo peor del caso es que esto que ahora sufrimos: el reinado del fuego en el medio rural más interior de Asturias, lo podemos tener año tras año, por mucho que nos rasguemos las vestiduras, persigamos a los pirómanos, creemos comisiones parlamentarias de investigación ( que como ya ha ocurrido con la más reciente de unos años atrás para poco o nada operativo sirven), contratemos más y más bomberos etc... porque muchas cosas ya no tienen solución, o si la tienen serán muy difíciles de articular.

Efectivamente, las gentes que habitan en el territorio rural de Asturias (y de Galicia, Castilla-León y Extremadura)que mayoritariamente está siendo víctima de los terribles y desoladores incendios que diariamente contemplamos en las televisiones, han disminuido de forma substancial. Quienes allí quedan son, en su mayor parte, gentes muy viejas que apenas se mueven de sus casas y que mayoritariamente han abandonado ya cualquier actividad económica relevante relacionada con el territorio, y por fas o por nefas, lo cierto también es que los escasos jóvenes que aún restan por allí no han logrado dar vitalidad económica suficiente a esas zonas.

Y eso, la ausencia o la huida de los jóvenes del medio rural interior, es especialmente preocupante y debería forzar nuevas políticas, imaginativas y seguramente también costosas. Medios hay, oportunidades también; e incluso, frente a la brutal despoblación actual podría ser un paliativo adecuado una nueva y audaz política que favoreciera la llegada de población emigrante adecuadamente seleccionada por su nativa cultura agraria, si esos colectivos fueran adecuadamente encauzados.

Me he preguntado muchas veces por qué son tan infrecuentes los grandes incendios en el País Vasco, Navarra, Burgos o Soria. Hoy podían preguntárselo también nuestros responsables políticos e institucionales. Alguna razón tiene que existir para ello y la respuesta es evidente. Allí existe una estrecha implicación económica y de interés de las poblaciones aledañas con los montes y los bosques que consideran suyos y cuyo uso y aprovechamiento es elemento esencial de sus rentas y de sus formas de vida, de forma que los cuidan de manera continua en invierno y en primavera desbrozando y limpiando el sotobosque, haya o no lluvia, y en verano, obviamente, sacan rendimiento de ellos, con cortas para su beneficio y otros aprovechamientos, acudiendo rápidamente a los puntos de inicio de los fuegos, sin esperar a la llegada de bombero alguno, con medios propios de calidad.

Mientras eso no se consiga en Asturias, nada se habrá avanzado en prevención y estaremos siempre ante el riesgo de incendios destructivos en los meses de verano, comienzos de otoño y de finales del invierno.

Una reflexión necesaria

La realidad es que en Asturias ( y seguramente también en la mayor parte de Galicia y de Castilla León) prácticamente nadie saca provecho alguno del monte, administrado mediante prohibiciones desde las oficinas capitalinas y , lógicamente, como estaba dicho por activa y por pasiva, el fuego, provocado o no, se ha enseñoreado del territorio en el momento que las condiciones meteorológicas le son favorables.

Lo que no vale para nada y no da nada, no vale nada y no se cuida. Desde luego, vista la experiencia de muchos acontecimientos luctuosos y lo que ocurre en aquellos lugares que, con climatología similar a la nuestra, no sufren tantos incendios, en mi opinión, los bomberos, por muchos que sean, no podrán sustituir nunca a un vecindario imbricado con energía en defender denodadamente su modo de vida, sus rentas, y sus propiedades. Los actuales incendios deberían llevarnos a reflexionar, al margen de apriorismos y debates de extrema y primaria ideologización que generalmente nada positivo aportan a lucha contra el fuego, y tampoco a la economía y la calidad de vida de los asturianos que viven en el medio rural, sobre la enorme importancia que durante siglos ha tenido en Asturias la ganadería que mejor y con mayor facilidad aprovechaba los pastos arbustivos y mejor evitaba los devastadores incendios rurales: la reciella, integrada por rebaños de cabras y ovejas que, en la actualidad, se ve reducida a su mínima expresión.

Contra los muchos cientos de miles de cabezas de reciella que había en los años 30 y 60 del pasado siglo, su actual práctica desaparición es sin duda un hecho muy negativo, que puede satisfacer muy mucho a los ecologistas de asfalto partidarios de que las fieras campen por sus respetos tranquilamente en búsqueda de una absurda, inexistente e imposible biodiversidad paleolítica que, desde el Neolítico hasta aquí no ha existido en Asturias, y que al contrario de lo que ocurre en el País Vasco y Escocia, donde, con similar climatología y vegetación que nuestra tierra, ese ganado es una fuente de riqueza estimable y próspera y podría dar incluso gran rendimiento en los quesos de alta calidad que tienen mercado garantizado, siendo compatibles además con la ganadería de vacuno a la que complementarían, como demuestra las experiencias del País Vasco y de varias regiones francesas.

La condición para ello sería una política racional, no estúpida, respecto del lobo y de los espacios donde está fiera puede tener su ámbito de vida y de expansión, y donde, por el contrario, no es posible su implantación, o donde se requiere de un control grande de su población, porque, en definitiva, ovejas y cabras son especies incompatibles con los cánidos salvajes, dado que estos no se limitan a matar ejemplares aislados, sino que destrozan los rebaños como conjuntos difíciles de manejar y de articular, algo que, por otro lado, una vez diezmados, resulta prácticamente imposible reconstituir a corto plazo. Y con independencia de constatar también que la relación con los lobos y los rebaños de reciella no tiene arreglo posible mediante indemnizaciones individualizadas pues la suma de animales muertos no tiene el mismo efecto que el rebaño deshecho como conjunto, el cual tiene valor propio, muy superior a la suma de los individuos que lo componen.

Por el momento, cualquier solución racional y beneficiosa para los habitantes del medio rural que contribuya a reducir el riego de incendio y a garantizarles una vida digna en ese espacio tiene escasa viabilidad, pues todo indica que los ecologistas del asfalto han ganado la partida y aunque su victoria sea pírrica, han conseguido lo que estaba cantado que iba a suceder: la gente que poblaba el territorio y sus ganados son marginales, y cuando meteorológicamente vienen mal dadas, como ha ocurrido este tórrido verano, solo se cosecha fuego y aborrecimiento por parte de la gente del mundo rural. Bien es cierto que ya casi despoblado, envejecido y empobrecido.

El ecologismo radical tiene la fuerza enorme de los despachos y del BOE, el amparo de los políticos del nuevo progresismo y de su retórica ambientalista, romántica y semimística, y casi ha logrado lo que muchos querían: un mundo virginal. Ocurre que, al final, lo virginal acaba siendo devorado por el fuego.