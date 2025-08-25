Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT: "Asturias sería más competitiva si se trabajara cuatro días a la semana"

Patricia Ruiz Martínez (Madrid, 1979) fue nombrada secretaria de salud laboral de la Unión General de Trabajadores (UGT) en el último congreso confederal del sindicato, celebrado el pasado noviembre, donde el asturiano Pepe Álvarez fue reelegido para su tercer y último mandato como secretario general. Ruiz, cuya pareja es gijonesa, es una visitante asidua de Asturias y, como todos los años, este verano también acudió a la Feria Internacional de Muestras, donde ofreció una charla sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que se tramita en las Cortes.

El Gobierno asturiano acaba de encargar un informe para analizar el impacto de la jornada de 32 horas semanales y testarla en empresas privadas, sin renunciar a una posible aplicación futura en la Administración. ¿Qué opina?

Desde UGT valoramos de manera muy positiva y necesaria que las comunidades autónomas, en este caso Asturias, comiencen a explorar experiencias de reducción de la jornada laboral. Ya hemos tenido evidencias en otros proyectos piloto nacionales e internacionales, y en todos los casos han aflorado resultados que demuestran los beneficios de esta medida; tanto económicos y productivos como medioambientales, de salud mental y de conciliación. En UGT

hemos publicado varios informes que demuestran que además de ser justo y necesario, es técnicamente posible, y llevamos años defendiendo que tanto el sector público como el privado tienen que caminar hacia las 32 horas semanales y cuatro días a la semana de trabajo. Hoy ya existen centros de trabajo y administraciones públicas que podrían llevarlo a cabo, con lo que la propuesta que se va a dar en Asturias es una muy buena oportunidad para modernizar el mercado de trabajo de la región y ser más competitivos, productivos y saludables.

La productividad española está por debajo de la media europea. Las organizaciones empresariales opinan que reducir la jornada empeorará esa productividad.

Nosotros siempre apostamos por que la productividad esté presente en los puestos de trabajo, porque eso es lo que, como país, nos da seguridad para seguir creciendo. Pero cuando los empresarios hablan de productividad sin entrar en el fondo de la cuestión ni hacer propuestas, se desdibujan las negociaciones. Nosotros defendemos una mejora clara de las condiciones laborales, como la reducción de jornada o el incremento de los salarios, y esas cuestiones están directamente relacionadas con un aumento de la productividad. También exigimos a las empresas que hagan inversiones y renueven sus equipos productivos, y parece que de eso no quieren hablar o, al menos, no quieren hablarlo con los sindicatos. Las patronales utilizan la palabra "productividad" como un mantra para negar cualquier avance social y laboral.

Entonces, ¿es compatible ser más productivo y trabajar menos horas?

No solo es que sea compatible, es que está directamente relacionado que cuanto mejores sean las condiciones laborales, más productivos son los trabajadores. Los programas piloto que se han hecho en España y el extranjero han demostrado que aquellas empresas o sectores donde se ha reducido la jornada han incrementado su productividad. Un informe reciente de UGT señala que todos los sectores económicos tienen al menos una provincia donde están pactadas en convenio 37,5 horas semanales o menos, con la casuística de que algunos sectores con provincias limítrofes tenían una diferencia de hasta 68 horas anuales. Y luego, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Navarra, donde el 80% de las empresas tienen uno o dos trabajadores. Sin embargo, tiene la jornada más corta, los salarios más altos, y es la segunda región más productiva de España, y está en la media europea de productividad. Por lo tanto, ni el territorio, ni el tamaño de las empresas, ni el aumento de salarios parece que determinen la posibilidad de reducir o no la jornada.

Los últimos datos de empleo, de julio, han sido buenos para Asturias, la región donde más cayó el paro. La razón principal fue la contratación del inicio de la temporada veraniega, vinculada a la hostelería y el turismo. ¿Esto es bueno o no tan bueno como parece?

Un descenso de desempleados y un aumento de cotizantes a la Seguridad Social siempre son noticias positivas. Pero no queremos caer en la autocomplacencia y pensar que todo seguirá yendo sobre ruedas. Es verdad que el mercado laboral español está viviendo uno de los mejores momentos de la historia, y estamos viendo una merma de la temporalidad que es digna de celebrar. La reforma laboral de 2021 viene dando sus frutos año tras año. Ahora bien, esta mejora no está llegando a todos los colectivos –especialmente mujeres y jóvenes– y hay que evitar el abuso de la figura de los fijos discontinuos en sectores como la hostelería o la función pública.

¿Pero le espera más precaridad laboral a una región que cada vez depende más del turismo y menos de la industria?

El turismo en sí no tiene por qué ser precario. Lo que pasa es que en este país todavía hay una cultura de que la gente que trabaja en la hostelería y el turismo tenga que vivir en unas condiciones muy por debajo de lo que se espera de la primera fuente de ingresos de la economía. En las regiones como Asturias en las que el turismo cada vez tiene más importancia deben mejorarse las condiciones salariales. No puede ser, por ejemplo, que los trabajadores del sector sigan teniendo una ingente cantidad de horas extra sin remunerar. Y sin duda, más allá del turismo, es necesario apostar por la reindustrialización del territorio para que el tejido productivo y la tecnología estén a la vanguardia.

El Tribunal Supremo ha rechazado que la indemnización por despido improcedente pueda aumentarse por vía judicial, y ha desestimado los argumentos al respecto de la Carta Social Europea, activamente defendidos por UGT.

El Supremo ha enfocado este tema de forma muy errónea y peligrosa. El no cumplimiento de las normas europeas no está regulado en ningún tipo de acuerdo internacional. Desde UGT intentaremos que esta sentencia se declare anticonstitucional.