El PP asturiano pide la dimisión del Consejero de Medio Rural tras dos semanas "desaparecido" por vacaciones en plena oleada de incendios

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, tuvo este lunes su primera comparecencia pública –la noche del domingo fue visto también en el palco de autoridades del Tartiere durante el partido del Oviedo y el Real Madrid– en casi dos semanas, un periodo vacacional que ha coincidido en Asturias con los incendios. Así las cosas al PP le ha faltado tiempo para reclamar su dimisión «por estar y seguir desaparecido» del territorio mientras la zona rural de Asturias está «asediada» por el fuego.

El diputado Luis Venta considera «del todo irresponsable» que el máximo representante del Medio Rural asturiano en el Gobierno de Adrián Barbón «no haya dado la cara en un momento en el que los ganaderos han sufrido pérdidas cuantiosas» y el escenario a corto plazo para los pastos «es muy adverso». La organización agraria Asaja también criticó días atrás la ausencia de Marcos así como su falta de gestión para ayudar al sector.

Venta recordó que se han quemado más de cinco mil hectáreas en Asturias «y el responsable de Política Forestal está desaparecido». Y abundó: «Se han quemado más de cinco mil hectáreas en Asturias mientras crecía, de forma justificada, la preocupación en los pueblos a los que llegaban las llamas; se han quemado más de cinco mil hectáreas de terreno en Asturias y los perjuicios para los ganaderos aún no se pueden ni cuantificar. Pero nadie en la Consejería que gestiona su futuro ha dado la cara ni se ha ocupado de ellos».

Para el diputado la actitud de todo el departamento es «indignante» al demostrar «no estar a la altura». Lo único, reseñan en el PP, que se ha movido en la Consejería de Medio Rural es una resolución publicada el 22 de agosto «que tardó 13 meses en resolver» sobres las ayudas a empresas y propietarios forestales para actuaciones en materia de prevención de incendios». Luis Venta critica el vacío en la agenda pública de Marcos Líndez desde el 12 de agosto: «Ha estado desaparecido 15 días, los peores de los incendios. Y no es irrelevante la ausencia teniendo en cuenta que la zona rural se ha ido quemando de Oriente a Occidente. Si esta es su forma de liderar la consejería del campo, como poco debería presentar su dimisión inmediatamente. No se puede presumir de ser un servidor público y no cumplir con la responsabilidad que supone el cargo».

Ayudas

Por su parte, Marcelino Marcos compareció este lunes junto al presidente, Adrián Barbón, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno referentes a los incendios. Anunció ayudas por 800.000 euros para compensar a los ganaderos que han perdido el forraje para sus animales. Pero antes quiso tener unas palabras para los ganaderos que han colaborado activamente en la lucha contra el fuego. Marcos agradeció la «·solidaridad» del sector agroganadero en referencia a la iniciativa de Unión Rural Asturiana (URA), con la colaboración de otros profesionales, autónomos del transporte, Campoastur y Valcor, que se movilizaron para hacer llegar cerca de 100 toneladas de hierba y silo a explotaciones del Suroccidente que se quedaron sin alimento.

«Es importante destacar esto. Pero además el Gobierno de Asturias no va a mantenerse al margen ante una situación como la que se ha dado, donde algunas explotaciones ganaderas se han visto afectadas claramente y vamos a asegurarles el forraje durante todos estos meses», añadió el Consejero.