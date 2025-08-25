El Principado suma ya 91 sanciones por pisos turísticos

Oviedo

El Gobierno del Principado ha realizado en lo que va de año 2.166 inspecciones en viviendas de uso turístico (VUT) que han derivado en la apertura de 91 procedimientos sancionadores y, desde noviembre del pasado año, ha retirado 118 anuncios de plataformas digitales por no ajustarse a la legislación vigente. Según la vicepresidenta y consejera de Turismo del Principado, Gimena Llamedo, se está actuando con determinación "para proteger la convivencia y el derecho a la vivienda, enfrentándose con mano firme a estos alojamientos turísticos ilegales".

En los dos últimos años, la vigilancia sobre las VUT y las empresas del sector se ha redoblado con el objetivo de "garantizar la legalidad, la convivencia y un modelo de turismo sostenible y de calidad", informa el Principado.

