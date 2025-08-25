El Principado suma ya 91 sanciones por pisos turísticos
El Gobierno del Principado ha realizado en lo que va de año 2.166 inspecciones en viviendas de uso turístico (VUT) que han derivado en la apertura de 91 procedimientos sancionadores y, desde noviembre del pasado año, ha retirado 118 anuncios de plataformas digitales por no ajustarse a la legislación vigente. Según la vicepresidenta y consejera de Turismo del Principado, Gimena Llamedo, se está actuando con determinación "para proteger la convivencia y el derecho a la vivienda, enfrentándose con mano firme a estos alojamientos turísticos ilegales".
En los dos últimos años, la vigilancia sobre las VUT y las empresas del sector se ha redoblado con el objetivo de "garantizar la legalidad, la convivencia y un modelo de turismo sostenible y de calidad", informa el Principado.
- Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
- Estas son las carreras más codiciadas este año de la Universidad de Oviedo (repiten las habituales y hay alguna novedad)
- Indignación por los fuegos provocados en Somiedo, con llamas cerca de las casas: 'Es grave, sabían lo que hacían
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Es clavadita', afirma el párroco de San Tirso sobre la ventana trífora descubierta en una iglesia de Lugo
- Las similitudes (y diferencias) entre la ventana trífora hallada en una iglesia de Lugo y las del Prerrománico asturiano
- Noche tensa por los incendios en Asturias y la preocupación vuelve a subir: movilizada de madrugada la UME para proteger poblaciones en Cangas y Somiedo
- El fuego de Degaña, en un momento crítico debido al viento del sur, exige ya la intervención de doce aviones y helicópteros