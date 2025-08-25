Rafa Cofiño pide que se imparta asturiano en las Escuelas Oficiales

El diputado de Sumar por Asturias, Rafa Cofiño, y el diputado de CHA y portavoz de Cultura del Grupo Plurinacional Sumar, Jorge Pueyo han presentado una proposición no de ley para pedir al Gobierno que incorpore el asturiano y el aragonés a las enseñanzas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas, de modo que se facilite su enseñanza, aprendizaje, evaluación y certificación.

Para ello, proponen una modificación legal para incluir expresamente entre las lenguas que pueden impartirse en las Escuelas Oficiales de Idiomas, además de las lenguas cooficiales, aquellas que están reconocidas por la legislación de las comunidades autónomas y/o las protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, citándolas por su nombre: aragonés, aranés, asturiano, catalán, euskera, gallego y valenciano. n