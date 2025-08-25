Rafa Cofiño pide que se imparta asturiano en las Escuelas Oficiales

Oviedo

El diputado de Sumar por Asturias, Rafa Cofiño, y el diputado de CHA y portavoz de Cultura del Grupo Plurinacional Sumar, Jorge Pueyo han presentado una proposición no de ley para pedir al Gobierno que incorpore el asturiano y el aragonés a las enseñanzas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas, de modo que se facilite su enseñanza, aprendizaje, evaluación y certificación.

Para ello, proponen una modificación legal para incluir expresamente entre las lenguas que pueden impartirse en las Escuelas Oficiales de Idiomas, además de las lenguas cooficiales, aquellas que están reconocidas por la legislación de las comunidades autónomas y/o las protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, citándolas por su nombre: aragonés, aranés, asturiano, catalán, euskera, gallego y valenciano. n

Asturias, la comunidad autónoma que más porcentaje de alumnos de Infantil perdió en la última década

Computación cuántica, un área de máximo potencial en Asturias

El Principado suma ya 91 sanciones por pisos turísticos

Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT: "Asturias sería más competitiva si se trabajara cuatro días a la semana"

Rechazan conceder la libertad condicional a los hermanos Menéndez, condenados por matar a sus padres en 1989

Arte sin fronteras en memoria de Xuan Bello

Convocadas las pruebas para Gestor Administrativo en 2025

