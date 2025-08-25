Rafa Cofiño pide que se imparta asturiano en las Escuelas Oficiales
El diputado de Sumar por Asturias, Rafa Cofiño, y el diputado de CHA y portavoz de Cultura del Grupo Plurinacional Sumar, Jorge Pueyo han presentado una proposición no de ley para pedir al Gobierno que incorpore el asturiano y el aragonés a las enseñanzas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas, de modo que se facilite su enseñanza, aprendizaje, evaluación y certificación.
Para ello, proponen una modificación legal para incluir expresamente entre las lenguas que pueden impartirse en las Escuelas Oficiales de Idiomas, además de las lenguas cooficiales, aquellas que están reconocidas por la legislación de las comunidades autónomas y/o las protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, citándolas por su nombre: aragonés, aranés, asturiano, catalán, euskera, gallego y valenciano. n
- Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
- Estas son las carreras más codiciadas este año de la Universidad de Oviedo (repiten las habituales y hay alguna novedad)
- Indignación por los fuegos provocados en Somiedo, con llamas cerca de las casas: 'Es grave, sabían lo que hacían
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Es clavadita', afirma el párroco de San Tirso sobre la ventana trífora descubierta en una iglesia de Lugo
- Las similitudes (y diferencias) entre la ventana trífora hallada en una iglesia de Lugo y las del Prerrománico asturiano
- Noche tensa por los incendios en Asturias y la preocupación vuelve a subir: movilizada de madrugada la UME para proteger poblaciones en Cangas y Somiedo
- El fuego de Degaña, en un momento crítico debido al viento del sur, exige ya la intervención de doce aviones y helicópteros