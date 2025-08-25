Rechazan conceder la libertad condicional a los hermanos Menéndez, condenados por matar a sus padres en 1989

Una Junta de Revisión de California negó este viernes la solicitud de libertad condicional a Lyle Menéndez, quien corre con la misma suerte que su hermano y ambos permanecerán en prisión cumpliendo la pena de cadena perpetua que se les impuso por el asesinato de sus padres en 1989. Los dos hermanos son de origen asturiano, concretamente de Corvera, ya que sus bisabuelos paternos, José María Menéndez-Pavón Menéndez y de Otilia Menéndez-Pavón Fernández, nacieron en Nubledo, lugar desde el que emigraron a Cuba poco después de casarse en 1910.

Durante la audiencia, una de las comisionadas dijo que los asesinatos cometidos por los Menéndez el 20 de agosto de 1989 muestran "un notable nivel de inestabilidad y odio hacia el otro". Lyle recibió la negativa, la misma respuesta que obtuvo su hermano, Erik, un día antes, el jueves. Ambos continuarán pagando su condena en el Centro Correccional Richard J. Donovan, una cárcel estatal ubicada en San Diego, California, a pocos kilómetros de la frontera con México.

La familia de los Menéndez dijeron, en un comunicado, que están "decepcionados", pero que seguirán buscando las medidas legales para lograr su liberación y esperan que los recursos presentados sean revisados por otro tribunal en Los Ángeles.

Las decisiones judiciales cortaron el camino hacia la libertad de ambos hermanos, quienes asesinaron a escopetazos a sus padres, Kitty y José Enrique Menéndez, en su casa de Beverly Hills, mientras veían la televisión. El caso generó una gran conmoción en Estados Unidos por el perfil adinerado de la familia y la brutalidad del crimen. El crimen fue recreado en una serie de Netflix, "Monstruos".

Los homicidas fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional en 1996, tras dos juicios muy mediáticos. La defensa de los asesinos alegó abusos sexuales, pero el jurado no lo consideró suficiente para justificar el doble homicidio. Desde entonces, Erik y Lyle Menéndez permanecieron en prisión separados, hasta 2018 cuando volvieron a reencontrarse por una hora en una habitación vigilada.

El padre asesinado, José Enrique Menéndez, nacido el 6 de mayo de 1944 en La Habana, se mudó a los Estados Unidos con su familia en los años cincuenta, poco antes de la Revolución. Era hijo del comerciante José Francisco Menéndez, "Pepín", nacido en Pinar del Río (Cuba) el 27 de julio de 1911 y fallecido en 1987 en Belleville, Essex, Nueva Jersey, y de María Carlota Llanio Navarro. Pepín era hijo, a su vez, de José María Menéndez-Pavón Menéndez, nacido el 25 de noviembre de 1878 en Nubledo (Corvera), y de Otilia Menéndez-Pavón Fernández, nacida también en Nubledo en 1884.

Los hermanos Menéndez crecieron en Princeton, Nueva Jersey. Lyle ingresó en la Universidad de Princeton. Cuando la familia se mudó a California en 1987, después de que el padre entrase en la productora Carolco –antes trabajó para RCA–, Erik asistió al instituto en Calabasas. Lyle fue expulsado de Princeton por plagio. Antes del crimen, los hermanos exhibieron un comportamiento descontrolado, consumiendo cocaína y llegando a robar en alguna de las viviendas de sus millonarios vecinos. Los robos fueron descubiertos por la Policía y el padre de Lyle y Erik amenazó con desheredarlos, lo que quizá desencadenó el crimen. Los hermanos cayeron porque Erik confesó el crimen a su psiquiatra y la exmujer de éste denunció ante la Policía.