El relevo generacional y ofrecer titulaciones de calidad para competir con las privadas: los principales retos de la Universidad

Ribadesella volvió a convertirse, un verano más, en punto de encuentro del pensamiento universitario. En el salón del Gran Hotel del Sella, con la ría como telón de fondo, rectores y ex rectores se dieron cita para participar en la tradicional cumbre de LA NUEVA ESPAÑA, que ya suma veinte ediciones consecutivas. Allí, con la calma de agosto y sin la presión de la agenda académica, Ignacio Villaverde, Santiago G. Granda, Vicente Gotor, Juan Vázquez, Juan López Arranz, Rafael Puyol, Manuel Villa-Cellino, Pepe Muñiz, Zulima Fernández pusieron sobre la mesa un problema que consideran urgente: la falta de relevo generacional en los doctorados.

El debate se produjo apenas una semana después de conocerse el último ranking Shanghái, en el que la Universidad de Oviedo se sitúa entre las 700 instituciones académicas más importantes del mundo, mejorando su posición del año anterior. El reconocimiento, sin embargo, no oculta un desafío de fondo: los profesores y catedráticos envejecen, y los jóvenes que deberían dar el paso hacia la carrera académica son cada vez menos.

"La gente abandona por la carga burocrática que hay detrás de la investigación", lamentó Vicente Gotor, ex rector ovetense, poniendo el acento en un escollo que, a su juicio, desanima a muchos aspirantes.

El actual rector, Ignacio Villaverde, replicó: "Hemos conseguido acortar esos plazos administrativos". Recordó además que un 10 por ciento del personal universitario está en la actualidad elaborando su tesis doctoral.

Relevo desigual según la disciplina

No todas las áreas sufren por igual. En Ingeniería o Tecnología, la fuga de talento hacia la empresa privada es mucho mayor, lo que dificulta el relevo. Pepe Muñiz insistió en que la situación debe analizarse "por especialidades de estudio", mientras que Zulima Fernández apuntó hacia otra causa: las precarias condiciones en las que se desarrollan muchas tesis doctorales. "Eso es algo que debería cambiar el Ministerio", reclamó.

Villaverde, en cambio, relativizó el asunto económico: "¿Cuánto cobra un chaval de esa edad que acaba de entrar en el mundo laboral?", planteó, sugiriendo que la comparación salarial no explica del todo la deserción. Gotor, sin embargo, insistió en que el verdadero problema es el poco peso que el doctorado tiene en España frente a otros países europeos.

En Alemania o Francia, señalaron varios participantes, el doctorado es una credencial muy valorada por la empresa privada. En España, en cambio, suele ser visto como un camino casi exclusivo hacia la carrera universitaria. "Aquí no tiene compensación", lamentó Gotor.

Vocaciones truncadas

"Para mí es la mejor carrera del mundo, pero nos estamos encontrando con que no tenemos gente en el banquillo", confesó Zulima Fernández, aludiendo al vacío generacional. "Vienen generaciones muy huecas", añadió Rafael Puyol, con tono crítico.

La reflexión se extendió a la capacidad de adaptación de la universidad al mundo laboral, cada vez más exigente en nuevas tecnologías y especialización. "Hemos perdido atractivo porque no hemos sabido adaptarnos", reconoció Juan Vázquez, quien también fue rector de la institución asturiana.

El desafío de la igualdad

El encuentro también puso el foco en otro aspecto que preocupa: la brecha de género en la carrera académica. Aunque en los primeros cinco años, los del doctorado, las mujeres son mayoría, el camino se va estrechando conforme avanza la carrera universitaria. En la Universidad de Oviedo, apenas un tercio de las cátedras están ocupadas por mujeres, frente a dos tercios en manos de hombres.

Un contraste que revela, según los participantes, la existencia de un "embudo" que sigue frenando la igualdad real en la institución académica.

Caída demográfica

Otro de los datos que se puso sobre la mesa fue el "mini Baby Boom" que se produjo en España entre los años 1998 y 2008. "La generación de 2008 será la última que pueda sostener la estructura universitaria de hoy en día", razonó Rafael Puyol; por eso, Juan López Arránz hizo hincapié en esa necesidad de "hacer que el doctorado tenga un valor añadido".

"Es ese envejecimiento el que está sosteniendo la Universidad", opinó Puyol. Santiago G. Granda consideró "muy triste" que tengan que soportar la institución "los que nos vamos a jubilar".

Además, la Universidad de Oviedo está trabajando en un estudio que determine cuáles son las áreas más necesitadas de gente investigadora. "Es importante conocer esos datos", aseguró Manuel Villa-Cellino.

Una llamada de atención

El relevo generacional, coincidieron, es un reto que no puede esperar. En un contexto de baja natalidad y envejecimiento poblacional, la Universidad se enfrenta al riesgo de perder talento y capacidad de innovación si no logra ofrecer mejores condiciones a sus jóvenes doctores.

La fotografía final del encuentro en Ribadesella refleja, como cada verano, la continuidad de un debate que interpela directamente al futuro de la Universidad de Oviedo y, en realidad, al de todo el sistema universitario español.

Un momento del encuentro de rectores y exrectores organizado por LA NUEVA ESPAÑA en Ribadesella, durante la cita en el Silken Gran Hotel del Sella. / IRMA COLLÍN

Ofrecer títulos de calidad, el reto de la Universidad ante el desembarco de las privadas

El debate se aviva cuando se habla del desembarco en Asturias, por vez primera, de las universidades privadas. Rafael Puyol, exrector de la Complutense y actual presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR); Manuel Villa-Cellino, presidente del consejo rector de la Nebrija; José Muñiz, que dejará este próximo septiembre, cumplidos cinco años, el cargo de rector de la Nebrija; Zulima Fernández, exdirectora de la Agencia Nacional de Evaluación y para la Acreditación (Aneca), que fue vicerrectora de la Carlos III con Gregorio Peces-Barba y los exrectores de Oviedo Juan López Arranz, Vicente Gotor, Santiago García Granda y Juan Vázquez, coinciden, con matices, en que "no hay que tener miedo" a la convivencia de uno y otro modelo. "Lo esencial sería la colaboración público-privada", sostiene Villa-Cellino. Y la calidad de la oferta, coinciden todos. La Nebrija abrirá el próximo curso en Avilés el grado de Enfermería a través de la figura de centro adscrito. Y Muñiz, que ha trabajado intensamente en ese proyecto, pone cifras a esa necesidad de trabajar juntos. Si la Universidad de Oviedo oferta unas 200 plazas de nuevo ingreso en los estudios de Enfermería, para este próximo curso se han recibido 1.500 solicitudes. "Ampliarlo es algo que no depende de nosotros", se defiende Ignacio Villaverde, aunque el más crítico es García Granda. "Asturias no necesita a las privadas, nuestra oferta [académica] es suficiente", zanja. Muñiz apostilla sobre esa reflexión que más allá de que pudiera considerarse o no descortés, por la presencia de dos representantes de una universidad privada [la Nebrija], el planteamiento de Granda es "antiguo".

El modelo Boston

En España conviven un total de 96 universidades , casi la mitad públicas y, otras tantas, privadas. Muñiz recuerda que solo en el distrito de Boston son un centenar. No lo ve excesivo. El presidente de UNIR, Rafael Puyol, acude al nuevo decreto del Gobierno que exige una serie de condiciones para la puesta en marcha de nuevas universidades privadas. "Será más difícil que hasta ahora", augura al tiempo que celebra que, la idea general contemplada en esa norma, "está bien". A Villaverde lo que más de la abulta de la situación de la universidad española es que, en general, "se ha sometido a un sobredimensionamiento del sistema". Y alude a las infraestructuras de la Universidad asturiana, con 58 edificios, pensada para etapas que tuvo 30.000 y hasta 42.000 alumnos. "El problema no es la falta de unos determinados estudios, con menos podría ofertar títulos de más calidad", apunta en un símil de "menos es más" para tiempos de demografía menguante. Puyol que conoce bien ese fenómeno y cree que la solución, tanto para las públicas como para las privadas, está en "traer estudiantes de fuera". Muñiz aplaude esa idea recordando que en España, 9 millones de sus 49 ciudadanos ya han nacido fuera. "La clave está en la internacionalización", expone el rector de la Nebrija durante los últimos cinco años. Juan López Arranz ve un "incentivo" para la pública en el desembarco de universidades privadas en Asturias. "El miedo es a no saber competir", afirma.

Inteligencia Artificial

El máximo responsable de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, escucha a sus colegas antes de introducir su opinión. Juan Vázquez, exrector de Oviedo, ha realizado minutos antes la primera reflexión al respecto de los retos pendientes en digitalización. "La pública está muy por detrás de la privada, pero no solo en la introducción de la digitalización en la docencia sino también la Inteligencia Artificial (IA)". Y añade al respecto del debate de públicas y privadas: "La competencia en la Universidad es ser competente".

El encuentro, que suma dos décadas consecutivas, al que tan sólo faltó por cuestiones personales Salvador Ordóñez, exrector de las universidades de Alicante y Menéndez Pelayo de Santander, se desarrolló pocos días después de la publicación del ranking Shanghai, en el que la Universidad de Oviedo ha ascendido hasta el grupo de las 500 instituciones académicas más importantes del mundo. A Villaverde no le obsesionan los rankings ni tampoco los planes de sus colegas de la Nebrija. O de la Universidad Europa. O la Alfonso X el Sabio, que quieren asentarse en Gijón y Oviedo, respectivamente. "Las que vienen no son chiringuitos", apunta el Rector de la Universidad de Oviedo ante la proliferación de instituciones de dudosa calidad. Y dice que lo que le ofendió "profundamente" como "universitario" y como persona "con una profunda vocación de servicio público" que para defender la llegada a Asturias de ciertos proyectos "hubiera que hablar mal de la Universidad de Oviedo. Es injusto con la institución; a ver cómo sería Asturias sin su Universidad", sentencia sobre las diferencias generadas en torno a lo que él denomina "un modelo negocial y otro de servicio público, igual que en la sanidad". Agrega que no le gusta el término competencia, porque "por el conocimiento no se compite". "Por el talento sí se compite", apostilla Manuel Villa-Cellino.

García Granda reprocha que el gobierno asturiano se comporta "como si la Universidad no fuera una prioridad para Asturias". "No nos genera ningún problema", replica Villaverde, que [las privadas] "vengan a cubrir necesidades", al tiempo que aplaude que el Principado "se está portando bien" con la Universidad de Oviedo "negociando un magnífico contrato programa" en unas condiciones que no tuvieron algunos de sus predecesores en el cargo. Eso sí, pide una estrategia global "no medidas puntuales" .

Estrategia de Ciencia

La opinión general en el almuerzo es que la última Agencia de Ciencia a la que se opta para Asturias "es la tercera oficina de captación de fondos para empresas". Y reivindican: "Hace falta una estrategia global de Ciencia". Gotor ensalza el programa de becas predoctorales "Severo Ochoa" como uno de los mejores de España, pero lamenta que "se pierda en la burocracia" y que los pagos se hagan tarde.

Villa-Cellino insta a realizar una "inversión masiva de recursos" porque "sin ese cambio, la pública se quedará en el furgón de cola". El presidente del consejo rector de la Nebrija recuerda asimismo que los fenómenos competitivos han de afrontarse modificando las condiciones internas.

Zulima Fernández considera que no se incentiva que el talento se quiera quedar en la Universidad porque, a su modo de ver, las condiciones para hacer carrera académica no son buenas y es un camino "complicado". Muñiz apunta aun dato: "Más del 50% de los posgrados en España, los ofertan las privadas, porque requieren de mayor agilidad". "Quien sea capaz de adaptarse, gana", subraya Vázquez.

El caso asturiano

Hay una cuestión que molesta a todos los rectores: la gratuidad de las matrículas en la Universidad de Oviedo. "El gobierno se comporta como si la Universidad no fuera una prioridad para Asturias", asevera García Granda. "No puede ser que sea más prioritaria la cultura sidrera que la Universidad", opina Vázquez, quien cree que la medida "rompe absolutamente la equidad, igual que cualquier decisión indiscriminada, no criba el mérito o la necesidad".

Zulima Fernández reivindica ayudas para los estudiantes que precisan instalarse en una ciudad distinta a la suya. Prefiere becas para el alumno que se desplaza de los Oscos a Oviedo a estudiar, que matrícula gratis para todos. Villa-Cellino reivindica el asunto de la vivienda como aspecto prioritario para resolver al estudiantado. Villaverde, no cree que la medida de la gratuidad haya tenido, además, repercusión en el número de matriculados. "Habrá que ver el efecto en un recorrido global", opina. Gotor es partidario de priorizar mérito y capacidad para la carrera académica, que Villaverde define como "el mejor trabajo del mundo", con un desafío principal para quienes ejercen la gestión: la cuestión de la estabilización.

Como retos a futuro Rafael Puyol apunta dos: favorecer la internacionalización y la formación continua. Muñiz llama la atención también sobre la Inteligencia Artificial. "Ese requiere de dos ‘p’", dice Puyol, "perres y profesorado". Porque, dicen los rectores, todos sus estudiantes trabajan ya "con ChatGPT al lado".