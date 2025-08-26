Asturias activa el veto a los parques de baterías
El Principado suspende que se emplacen en suelo no urbanizable y redacta una regulación
V. M. / M. R.
El Consejo de Gobierno activó ayer la suspensión temporal de licencias para la instalación de parques de baterías en suelo no urbanizable y aprobó el inicio de la elaboración de las directrices sectoriales que regularán estas instalaciones, un paso ya anunciado hace meses por el Ejecutivo. En la elaboración de la norma trabajarán la Consejería de Ordenación de Territorio, para la formulación de las directrices, mientras que Ciencia deberá redactar el documento de avance.
El objetivo de esta iniciativa es responder al "significativo aumento" de solicitudes para implantar este tipo de equipamientos para almacenar energía, que ha generado "preocupación social" ante la falta de regulación urbanística específica.
La suspensión de licencias, que estará en vigor hasta la aprobación de las futuras directrices sectoriales, plantea como excepciones los suelos no urbanizables que alberguen actividades mineras, industriales o energéticas, o aquellos en situación de abandono o degradación y que no hayan finalizado su proceso de restauración; así como las instalaciones destinadas al autoconsumo con potencia instalada inferior a 3 megavatios (MW).
Respecto a este tipo de instalaciones, la Coordinadora Ecologista de Asturias lamentó en cambio la autorización para instalar en la parroquuia de Argüelles, en Siero, tres parques contiguos con 22 contenedores de baterías situados en una zona urbana con viviendas que cuentan con "decenas de alegaciones" de los vecinos. "Están a menos de cien metros de las viviendas", afirma el colectivo.
