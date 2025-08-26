Asturias pierde fortaleza eléctrica, pero logra rebajar un 40% las emisión de CO2

El proceso de descarbonización de la economía ha deparado una significativa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (-32% respecto a 2005, año de referencia para la política climática europea). La principal aportación a ese resultado proviene del sector eléctrico y es fruto de dos cambios cruciales en la estructura de la generación de kilovatios: los cierres de térmicas de carbón, cercanas ya a la extinción, y la expansión de las tecnologías renovables (eólica y fotovoltaica, principalmente).

Como dejan ver recientes estimaciones del Ministerio de Transición Ecológica, Asturias ha contribuido de manera relevante al referido recorte de emisiones, sobre todo en los años más recientes. La generación de CO2 dentro de la región bajó el 39,2% entre 2017 y 2023 (de 23,2 millones de toneladas a 14,1), casi el doble que en España (-21%) en el mismo período. El Principado, que representa apenas el 2% de la población y del Producto Interior Bruto (PIB) nacionales, aportó casi el 15% de los 62 millones de toneladas de dióxido de carbono que ha recortado España.

Asturias es un territorio muy intensivo en producción de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, debido a las peculiaridades de su industria y de su subsector energético. El funcionamiento de las instalaciones siderúrgicas de ArcelorMittal (en particular los hornos altos) y el de las térmicas de carbón explican esa posición, reflejada en los siguientes datos: la ratio de CO2 por habitante (14 toneladas en 2023) triplica el promedio español (4,5). Incluso después de la drástica reducción de estos años, consecuencia en parte de una merma coyuntural en las emisiones de Arcelor (en las de 2023, a causa del cierre temporal de uno de los hornos de Gijón tras el incendio registrado en marzo de ese año) y, sobremanera, de los cierres de centrales carboneras.

Según otras informaciones de Transición Ecológica, al menos dos tercios de la comentada rebaja en las emisiones asturianas pueden atribuirse a lo ocurrido con las térmicas desde 2017: clausura de dos de ellas (Lada, perteneciente a Iberdrola, y Soto de la Barca, de Naturgy) y producción declinante de las que han permanecido activas (Aboño y Soto de Ribera, ambas de EDP y cuyos últimos grupos de generación con carbón se aproximan también a su desmantelamiento).

Las políticas europeas y españolas en materia ambiental y energética han ido sacando del sistema a tales centrales, mutilando al mismo tiempo la producción eléctrica de Asturias, la región española más especializada en hacer kilovatios a partir de la combustión de hullas y antracitas. Consecuencia: la comunidad ha reducido de manera rotunda sus emisiones a costa de perder la autosuficiencia eléctrica, su condición de territorio históricamente excedentario y "exportador" de energía.

Déficit eléctrico inédito.

Red Eléctrica de España (REE), operador del sistema nacional, ha certificado que Asturias pasó a tener en 2024 un balance deficitario entre producción (7.788 gigavatios/hora) y consumo de electricidad (8.591), un hecho inédito para un año completo hasta donde llegan las estadísticas disponibles. En 2018, antes de que comenzara en España la cascada de cierres de térmicas, la generación eléctrica asturiana (12.796 gigavatios/ hora) sobrepasó en un 20% al consumo. El excedente asturiano contribuía entonces a cubrir las necesidades de otras regiones a través de las mismas interconexiones eléctricas (líneas de 400 kilovoltios) que ahora desempeñan la función inversa: traer electricidad.

La liquidación de la gran mayoría de las centrales carboneras ha afectado, además de a Asturias, a regiones como Galicia, Castilla y León y Aragón, pero todas ellas conservan su posición como productoras excedentarias de electricidad. Ha sido así gracias al despegue alternativo de las energías renovables, más intenso en esos territorios que en Asturias. Según las cuentas de REE, la producción a partir de tecnologías verdes, aun habiendo crecido el 55% desde 2017, tiene dimensiones modestas en la región (3.398 gigavatios/hora en 2024), inferiores todavía a la generación que aportan las centrales convencionales (4.390). Al contrario de lo que ocurre en Castilla y León, con un magno desarrollo de plantas eólicas y fotovoltaicas, y en Galicia, que sobresale por su capacidad hidroeléctrica y de aerogeneración.

Kilovatios e industria. L

a abundancia de electricidad ha determinado el perfil de la industria básica asturiana, intensiva en consumo (ArcelorMittal, Azsa, cementeras, plantas químicas...) Y la garantía de un suministro de calidad y con precios competitivos se considera condición indefectible para el porvenir de las fábricas, para la obligada descarbonización de sus procesos productivos y para la atracción de nuevas inversiones.

¿Peligra todo ello con las mutaciones que se están produciendo en el subsector energético asturiano? Las "autopistas eléctricas" que conectan Asturias con Galicia, León y Cantabria tienen en principio capacidad suficiente para preservar el suministro en cantidad, indicaron fuentes técnicas. El aspecto crítico puede estar en la calidad: las industrias electrointensivas son particularmente sensibles a las inestabilidades en la red (cortes, huecos de tensión, oscilaciones de frecuencia...), problemas que la existencia cercana de plantas con potencia firme –las térmicas de carbón y las centrales de gas lo son– permite minimizar.

La reducción de tales plantas a corto y medio plazo podría por ello acarrear "fuertes impactos" sobre la actividad de los consumidores industriales, como se recogía ya en 2021 el documento "Estrategia de transición energética justa", elaborado por iniciativa del Principado y con la participación de empresas, sindicatos y expertos. La petición del Gobierno asturiano, recientemente reiterada ante el Ejecutivo central y ante REE, de que se refuerce la red de transporte eléctrico en el centro de Asturias (proyecto "Anillo central") responde a la necesidad de reducir los riesgos comentados.