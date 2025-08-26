Barbón pide colaboración ciudadana para sofocar los incendios y detener a los culpables, tras un fuego intencionado en Tineo (ya estabilizado)

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha apelado hoy a la colaboración ciudadana para denunciar inmediatamente cualquier nuevo foco de incendio que pueda ser intencionado, tanto para sofocar el fuego como para detener al autor. “Cuando detecte cualquier movimiento o cualquier persona que esté haciendo una actividad que pueda ser prender fuego, que avise a las autoridades inmediatamente porque es mucho más sencillo de controlar y estabilizar”, ha destacado.

Barbón, que ha participado esta mañana en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) La Morgal, que evalúa la evolución de los incendios forestales, ha realizado estas declaraciones debido al incendio, presuntamente intencionado, que se registró ayer en Tuña (Tineo), y que ha está estabilizado. “Sabiendo en la situación en que estamos, nos encontramos con que encima hay sujetos que lo que deciden es causar más problemas”, ha lamentado. Por ello, ha reiterado la necesidad de la colaboración de la ciudadanía para evitar situaciones de este tipo, que “ponen en riesgo la seguridad y la vida de quienes están en primera línea del fuego”.

Aún hay seis incendios

La situación actual de los incendios forestales es de seis fuegos, tres activos y tres estabilizados. Los tres activos siguen siendo: Degaña; Xinestosu, en Cangas del Narcea, Caunéu/Gúa/Perl.Lnes en Somiedo, y se mantienen controlados por lo equipos de extinción que han seguido avanzando en su perimetración, a la espera de que cambien las condiciones meteorológicas, ya que están previstas una importante bajada de las temperaturas y la llegada de lluvias. "Se sigue avanzando en líneas de defensa a la espera de que haya un cambio, tanto en el nivel de temperaturas como, sobre todo, la llegada de una mayor humedad o la lluvia que nos permita abrir esa ventana de oportunidad para entrar a rematar la situación y estabilizarlos finalmente", ha confirmado Barbón.

El presidente ha agradecido la ayuda recibida de los bomberos de Andorra, que han formado parte los últimos días del operativo de extinción en Asturias y hoy regresan al país vecino. “Han dado la talla, han estado en primera línea y han demostrado muchísima valía" ha valorado.

Situación actual de los fuegos

A estas horas se registran en Asturias seis incendios forestales, tres 3 activos y 3 estabilizados. Los tres incendios activos siguen siendo los de Degaña, Genestoso en Cangas del Narcea y el de Caunedo/Gúa/Perlunes, en Somiedo.

Se continúa con las labores de extinción en el incendio de Degaña donde se mantienen los trabajos de defensa sobre la línea divisoria entre ambas comunidades. En este incendio se trabajará en las zonas activas hacia Degaña. Hoy permanecerán en la zona Bomberos de Asturias, la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brif) de Tineo (2), Puerto El Pico y Ruente, la brigada de Navarra, la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de siete medios aéreos: un helicóptero de Bomberos de Asturias, un bombardero de Ibias y dos helicópteros Lima del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), así como tres helicópteros de las Brif y cuatro bulldozer. La UME y la Brif han instalado tres depósitos auxiliares para recarga de agua, con capacidad de entre 12.000 y 16.000 litros.

En el incendio de Genestoso–Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, se trabajará en la cabeza del incendio hacia la Braña de Xunqueiras. En la jornada de hoy las tareas de extinción las ejecutarán los Bomberos de Asturias, efectivos de la UME, además de una empresa forestal, una retroaraña y un helicóptero de Bomberos de Asturias, además de un helicóptero Lima del Miteco.

Respecto al incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) se continúa trabajando, tanto por tierra como con medios aéreos, en extinguir las reproducciones en el interior del perímetro quemado, entre el Pico Mocosu y Gúa. Aquí trabajan Bomberos de Asturias, Guardería del Medio Natural y dos empresas forestales con apoyo de dos medios aéreos: un helicóptero de Bomberos de Asturias y un helicóptero Lima del Miteco.

En cuento a los incendios estabilizados, en el de La Uña/Arcenorio (Ponga) trabajan Bomberos de Asturias y una empresa forestal; el de Camarmeña (Cabrales) tiene algún foco caliente al inicio de la senda del Cares en la vertiente leonesa; y en el declarado este lunes en Tuña/Merillés (Tineo) trabajan Bomberos de Asturias y una empresa forestal en sofocar puntos calientes.