Un estudio revela el alto sedentarismo entre los adolescentes

Los adolescentes con anorexia nerviosa presentan niveles de sedentarismo alarmantes, con una media diaria de 10,5 horas, y escasa actividad física moderada o vigorosa, según revela un estudio del grupo de investigación DiANa de la Universidad de Oviedo. En contraste, los adultos con esta patología registran niveles de ejercicio superiores a los recomendados por la OMS, con una media de 100 minutos diarios de actividad moderada y más de 90 minutos de actividad moderada-vigorosa.

Los resultados, publicados en la revista European Eating Disorders Review, proceden del primer metaanálisis que analiza de forma objetiva la actividad física en personas con anorexia nerviosa. La muestra global incluyó a 658 pacientes (651 mujeres y 7 hombres), con edades entre los 12 y los 65 años. El estudio, liderado por la investigadora María Fernández del Valle, desvela patrones diferen "Nuestros resultados aportan información valiosa para la práctica clínica", explica Alex del Valle Pagador, primer firmante del artículo.