Luz verde al decreto por el que Asturias recibirá a 140 menores migrantes: Barbón recuerda a "los güelos asturianos que emigraron con 13 años"

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto para detallar la "capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados" de las comunidades autónomas, un parámetro que marcará el reparto territorial de los niños y adolescentes llegados a las costas españolas, empezando por los 3.900 que permanecen en su mayoría en Canarias. El Gobierno trata de activar de ese modo un procedimiento de acogida obligatoria para las comunidades autónomas que cuenta con el rechazo de las gobernadas por el PP (también de Castilla-La Mancha, con gobierno socialista). Entre otras razones, porque su aplicación práctica conlleva que tanto Cataluña como el País Vasco queden exentas, fruto de acuerdos negociados por el Ejecutivo con formaciones nacionalistas.

Según informó la ministra portavoz, Pilar Alegría, el texto legal impulsado por el Ejecutivo es "un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante". "Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y si me permiten también humanitaria", dijo.

El cálculo

La determinación de la referida "capacidad ordinaria" supone un dato clave de cara a la reubicación de 3.900 menores no acompañados que se encuentran en Canarias y Ceuta, tras la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería que prevé derivaciones automáticas de los niños y jóvenes cuando un determinado sistema alcance el triple de su capacidad teórica. Esta se calcula considerando parámetros como la población, la renta per cápita, la tasa de paro o el esfuerzo previo de acogida (factor alegado por el Gobierno para eximir a Cataluña y País Vasco). El sistema será de aplicación para los menores migrantes que sigan llegando a España, cuando, como ocurre ahora en Canarias y Ceuta, se vuelvan a producir problemas de saturación en los servicios sociales de los territorios.

Con arreglo a los criterios aprobados, el número total de plazas que deben tener operativas las autonomías supera las 16.000 en toda España. El dato para Asturias es de 331. A partir de ese cálculo se hará otro: el del número de menores migrantes que, estando ahora acogidos principalmente en Canarias, serán derivados a corto a otras autonomías. El pasado julio, el Gobierno anticipó un cálculo de máximos sobre cuántos de esos chavales deberán recibir comunidades. La lista está encabezada por Andalucía (677 jóvenes); Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571). A continuación figuran Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49. Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque la Administración catalana anunció su intención de atender como mínimo a 31, como en anteriores campañas de acogida.

Ahora, una vez aprobada la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que avala la medida de distribución entre las regiones, el Estado espera comenzar con el traslado de los menores migrantes no acompañados desde Canarias a la Península lo antes posible. El siguiente paso será el martes 2 de septiembre en la Comisión Interministerial para que "ya puedan empezar las derivaciones de los chicos que están en los territorios fronteras", señaló el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El Gobierno de España dispondrá de un año para realizar las salidas. Según publicó ayer "El País", la intención del Ejecutivo es iniciar el proceso con traslados hacia las comunidades autónomas más cercanas a sus posiciones políticas: Asturias y Navarra, ambas gobernadas por el PSOE. La también socialista Cataluña podría estar entre los primeros destinos, pero únicamente para acoger a los 31 niños y adolescentes que "voluntariamente" la Generalitat se ha mostrado dispuesta a recibir. Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, se opone

El decreto afecta a la situación de los citados 3.900 menores, no a otros 900 que tienen la condición de asilados y que deben ser obligatoriamente acogidos por el Estado en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo. Gijón ha sido el destino de los primeros diez jóvenes que ha sido reubicados en cumplimiento de ese mandato judicial.

Barbón evoca a los "güelos asturianos que emigraron con 13 o 14 años"

"Es una cuestión de humanidad, y cuando se pierde la humanidad se pierde todo", afirmó ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, en defensa de la acogida de los menores migrantes que, a partir del decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, serán distribuidos en las próximas semanas por las distintas comunidades autónomas.

Como hiciera recientemente durante un acto en Colombres, Adrián Barbón defendió el papel de Asturias como "tierra de acogida" y apeló a la memoria de emigración de los asturianos: "Cuando los asturianos se iban con 13 años o 14 años a México, Argentina a intentar buscarse la vida, ellos solos, sin nadie que los acompañara...¿cómo nos sentiríamos si esos güelos y güelas que fueron nuestros ancestros hubieran sido recibidos a pedradas o se les hubiera internado o devuelto a no sé donde? Es una cuestión de humanidad. Y cuando se pierde la humanidad se pierde todo", enfatizó el Presidente.

Frente al rechazo que han expresado las comunidades autónomas gobernadas por el PP al plan que quiere desplegar el Ejecutivo central –con exclusión de Cataluña y el País Vasco de la obligación de acogida–, Barbón insistió en su discurso a favor de la inmigración y de sus efectos benéficos demográficos y económicos. "Hay que ser conscientes de que sin la venida de migrantes, Asturias tendría ahora menos de un millón de habitantes, no crearía empleo como lo está creando y habría sectores productivos en los que habría muchísima falta de mano de obra", dijo. Y añadió que la llegada de personas extranjeras puede contribuir a una cierta repoblación de las zonas rurales. n