Un nuevo incendio, quizá provocado, obliga a evacuar el pueblo de Villamayor en Ibias, y amenaza al de Piñeira

Un brutal incendio originado en las piscinas de San Antonlín de Ibias, a obligado a evacuar el pueblo de Villamayor, que tiene diez habitantes, y amenaza al de Piñeira, con otros 16. El fuego, todo apunta que provocado, ha prendido en un pinar ya antiguo, lo que está ayundando a su extensión. Según aseguró la alcaldesa, Gdemma Fernández, a la zona se han desplazado los Bomberos del SEPA con base en Grandas de Salime, militares de la UME de León, una brigada forestal de Tineo, bomberos voluntarios franceses y dos helicópteros.

Las imágenes muestran una gran columna de humo, de impresionantes dimensiones. Es el segundo incendio provocado en menos de 24 horas, ya que en la noche de este lunes se inició un fuego intencionado entre las localidades tinetenses de Tuña y Merillés, que había sido controlado por la noche, pero que se ha reactivado, llegando a cortar la carretera AS-310. Este incendio motivó al reacción indignada del Presidente del Principado, Adrián Barbón, quien hizo un llamamiento a la población a avisar a los servicios de extinción en cuanto se produzca un incendio y a denunciar a los incendiarios .

La alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández también expresó su indignación: "Todo apunta a un fuego intencionado. Mi máxima condena ante cualquier acción de este tipo". Durante la noche de este lunes y todo este martes, los servicios de extinción se han esfozardo en controlar las llamas e impedir que afectase a las infraestructuras.