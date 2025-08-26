Un patrimonio fotográfico sin parangón en peligro para Asturias: unanimidad política para exigir a Barbón que encuentre sede al "María Luisa"

Unanimidad en la Junta General del Principado de Asturias, algo que pocas veces se ve. Los partidos de la oposición coinciden en señalar que el fondo documental del Memorial "María Luisa" de fotografía y vídeo de naturaleza –más de 5.000 fotografías firmadas por los mejores especialistas en la materia de todo el mundo y acumuladas durante 35 ediciones– debe quedarse en Asturias y tener en la región su sede y museo.

La organización del certamen busca sitio donde guardar en condiciones y exponer al público ese fondo documental que ahora se guarda en una vieja nave de Infiesto (Piloña), concejo donde nació el memorial. A la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, le presentaron el pasado lunes su idea, pero esta les ha informado que el Principado no dispone de un espacio en el que poder albergar el museo del María Luisa, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA.

El Ayuntamiento de Oviedo sí se ha mostrado dispuesto a buscar un espacio para un museo que ya ha recibido ofertas de Madrid para ser abierto en la capital de España. El riesgo de que Asturias pierda las valiosas fotografías en beneficio de otras comunidades no gusta a los partidos de la oposición, que en pleno –salvo Vox, del que no ha sido posible recabar su valoración– piden un esfuerzo al Gobierno regional de Adrián Barbón.

El Memorial "María Luisa" El certamen, que nació en Piloña en homenaje a una montañera fallecida en un accidente que le da nombre, está a punto de presentar su 36.ª edición. Dispone de más de 5.000 fotos, ya que cada año suman 150 a su colección resultante de la selección de todas las categorías premiadas.

"Broma de mal gusto"

"Es una broma de mal gusto que el Principado de Asturias diga que no dispone de un espacio para albergar obras de una de las mejores exposiciones de fotografía de naturaleza del mundo", opina el diputado del PP José Luis Costillas. "Una vez más el Gobierno regional da la espalda a la cultura. La decisión de la Consejera es un reflejo de la escasa sensibilidad de este gobierno con la cultura y el sector cultural". El diputado reseña que el "María Luisa" es "unos de los premios de fotografía más prestigiosos del mundo, con más de 35 años de vida y que este año ha recibido más de 18.000 fotografías y por cuya exposición itinerante han pasado miles de personas".

Xabel Vegas , portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, va al grano y lo tiene claro, sin darle muchas vueltas: "¿Es bueno para Asturias? Sí. Es una cantidad ingente de fotografía de naturaleza de todo el mundo de gran calidad. Sería interesante tenerla se forma permanente aquí".

Crítico se muestra Adrián Pumares, secretario general y portavoz parlamentario de Foro (en el grupo mixto): "El Gobierno de Barbón carece de política cultural, y eso lleva a situaciones como ésta. Los ayuntamientos no siempre tienen capacidad para solventar las carencias de la Administración autonómica".

En opinión de Covadonga Tomé, de Somos Asturies (diputada en el grupo mixto), el archivo del memorial "no se puede ir de Asturias bajo ningún concepto". La dirigente explica: "Es un bien cultural importantísimo, que en ningún caso debe irse ni a Madrid ni a ningún otro sitio. La administración autonómica tiene que hacer el esfuerzo para encontrar un sitio, porque los hay. No hay excusa".

Tomé va más allá y tiene su opinión sobre la sede: "Desde luego lo ideal sería en el concejo de Piloña, donde hay sitio seguramente. Ayuntamiento y Principado tiene que aunar esfuerzos, coordinarse y trabajar juntos para encontrarlo".