El pequeño camino de pastores que frenó el fuego en Ponga y evitó una catástrofe mayor: una historia con moraleja

Las últimas vacas salieron del pueblo camino de los pastos más altos y las temperaturas más frescas, a más de mil metros de altitud, en los primeros días de junio. Arriba, en las mayadas, se conservan las ruinas de las cabañas. Hay una que mantiene el tejado íntegro, de enormes llábanas. Del resto, apenas queda el dintel de la puerta o algún lienzo con una minúscula ventana. Desde estos humildes hogares, los pastores controlaban al ganado durante el aprovechamiento estival del pasto del puerto. Es el retrato de una cultura en peligro de extinción, que el Principado de Asturias acaba de proteger con la declaración de la trashumancia como Bien de Interés Cultural Inmaterial, y en cuyas manos podría estar la prevención de los incendios que arrasan lo más preciado de nuestra comunidad. Ardió días atrás la campa de la mayada de Piagüe, que cubre la Foz de la Escalada, en el Cordal de Ponga. En ese monte hay unas trescientas vacas en verano y otoño. Para acceder a esos pastos de altura, hay que atravesar un desfiladero de más de dos kilómetros, encajado entre dos grandes masas calizas que separó la erosión milenaria del río Taranes. Es una espectacular foz desde la que se ve el inconfundible perfil de Picos de Europa. Antes de que existiera esta vía, el ganado se subía cauce arriba. Los vecinos de Taranes y Tanda cuentan que, al acabar la guerra civil, sus antepasados abrieron la vía a golpe de dinamita. Extirparon a una de las paredes un metro de ancho, para el paso de las reses.

Foz de la Escalada. / LNE

Este balcón que ahora hace las delicias de los turistas de montaña es el que ha ardido. Forma parte de la memoria del pueblo asturiano y del patrimonio construido por los paisanos y las paisanas. Ahora es un elemento protegido por la figura de BIC Inmaterial. Porque la trashumancia es un rico patrimonio que se refleja en fiestas y tradiciones, en la toponimia, en la gastronomía, la arquitectura, la artesanía, la tradición oral, la ordenación de pastos, en su protección e, incluso, en el trazado de caminos.

No es el Camino de Santiago, es el camino de los pastores y ha salvado de las llamas al bosque que crece a la sombra del Tiatordos. Apenas tiene un ancho de cuarenta centímetros, suficientes para cortar el fuego sin control que se originó el viernes, mientras el pueblo celebraba su fiesta grande. Llegó la mañana del domingo y la montaña seguía ardiendo. Al mediodía entraron los primeros bomberos a sofocar las llamas que habían desbordado la peña y se precipitaban hasta las puertas del pueblo. A la dotación de bomberos se le unieron algunos vecinos. Ese matorral "es un polvorín" que ya no comen las cabras. En el pueblo no hay pastores que inviertan en los rebaños de ganado menor. Es el más vulnerable a la fauna salvaje. No hay cortafuegos en torno a Taranes, la senda que lo rodea está tomada por la maleza. En Ponga los caminos sin usar por el pastoreo están abandonados. Además, hace cuatro semanas que no llueve, las temperaturas han sido muy elevadas y el terreno "está abrasado".

En el amplio expediente de casi cuarenta páginas, que el pasado 29 de mayo se publicó en el BOPA para la incoación de la trashumancia como BIC Inmaterial, el redactor del mismo, David González-Álvarez (del Instituto de Ciencias del Patrimonio), asumía que esta declaración podría ser un acicate para visibilizar los servicios ambientales de la práctica de los pastores, y destacaba su papel vertebrador del territorio rural. El especialista puso una condición que resulta imprescindible para mantener la tradición como medio de vida de la Asturias no urbana: "Devolver la dignidad a las comunidades rurales asturianas, que en las últimas décadas han atravesado una situación de crisis social, económica y cultural, diseñando un nuevo horizonte de vida y de condiciones laborales adaptadas a los nuevos tiempos para las familias involucradas en la trashumancia del futuro y en las actividades relacionadas".

Viaje al puerto trashumando a Los Corros o las Tabiernas (Tineo) desde Silvallana (Tineo) y Escardén. / Fotos de José Ramón Lueje y María Cátedra

En el concejo de Ponga, Parque Natural y Reserva de la Biosfera, las fotos de los años cuarenta, retratan unas laderas limpias de los ablanos, fayas, castaños y cerezales que hoy las colman. Este municipio pierde población y gana vegetación en los montes de utilidad pública donde hace años pastaba el ganado. El padrón dice que hay poco más de quinientas sesenta personas, aunque lo habitan muchas menos. Hace un siglo llegaron a sumar cerca de cuatro mil y la mayoría de las familias tenía vacas (además de yeguas, ovejas y cabras) para su subsistencia. El éxodo de la zona rural y la renuncia del oficio ganadero son una parte de las amenazas del nuevo BIC inmaterial. Quizá de algo más.

Ese estrecho camino que actuó de cortafuegos también es un símbolo, que demuestra que la prevención más eficaz contra la devastación provocada por el fuego es revertir el abandono en el que se encuentra la población de la montaña asturiana. Lo contó el director Samu Fuentes en la película documental "Los últimos pastores" (2023), sobre el día a día de los hermanos Mier en su cabaña de los Picos de Europa, antes de que las prácticas de los pastores para cuidar de su ganado y de los montes en los que pastan fueran protegidas como una de las manifestaciones más relevantes del patrimonio cultural asturiano. En el expediente BIC queda claro que los pastores y pastoras son los más interesados en guardar los montes. Pero la actividad extensiva tiene problemas de comunicación para hacer entender sus necesidades. "Ahora no nos dejan vivir", repiten en referencia a la intervención de las reglas que regulan los parajes y la vida salvaje, tan protegidos como sus actividades.

La protección natural y la protección cultural están en colisión. "Los agentes forestales son necesarios para prevenir los incendios, pero sobre todo necesitamos agentes sociales", explica a este periódico Alberto Fidalgo, ingeniero técnico forestal y director del Parque Natural de Ponga. Propone más diálogo con los habitantes de las poblaciones que viven de su entorno para resolver los conflictos. "Pero estas acciones son caras y no se ven tanto como un helicóptero apagando el fuego", añade en referencia a la falta de soluciones a la incomunicación entre el mundo rural y el urbano. Esta es una cuestión determinante para mantener con vida nuestros pueblos y nuestros montes. Así lo advierte el cierre del expediente BIC: "Las acciones que se implementen a futuro deberían contar con la participación activa de estos agentes sociales, estableciendo diálogos horizontales y comprensivos con sus intereses".

Es un enfrentamiento histórico que se remonta a la creación de la figura de Parque Nacional, en 1916: "Las gentes de las ciudades tienen derecho a que los rústicos lugareños o los propietarios rapaces depongan su furor destructivo o esquilmante en aquellos sitios o parajes excepcionalmente pintorescos, forestales o agrestes del solar patrio que el Estado consagra declarándoles Parques Nacionales". Esta declaración de Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, la recogió la revista Torrecerredo en el obituario que dedicaron al senador vitalicio, en octubre de 1949. A su regreso de Yellowstone (EE.UU.), el cazador de rebecos y osos copió la idea de Parque Nacional y propuso el entorno de Picos de Europa como primer parque. Justificó la medida para defender la integridad de la fauna y la vegetación en su estado natural ante "el furor destructivo" de los paisanos.

Pastores en la Vega El Rebezu. / Fotos de José Ramón Lueje y María Cátedra

La prevención es desde entonces una cuestión cultural sin resolver. Víctor Resco de Dios, en su libro "Ecomitos" (Plataforma Editorial), apunta que no hay escasez de medios aéreos para combatir el fuego, sino de prevención. Pero esta implica acciones, como la tala de árboles o desbrozar el monte, que no son bien recibidos por la ciudadanía (de las ciudades). El doctor por la Universidad de Wyoming y catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida, lo denomina "edenismo": los espacios protegidos se entienden como jardines del Edén, de los que el ser humano es expulsado porque no forma parte de la naturaleza. Un "paraíso natural". La conclusión para este especialista es que hemos construido unos bosques tan artificiales como los de Carlos de Haes, paisajes para colgar de las paredes de un museo. Y está prohibido tocar el "paraíso natural".

Entonces, ¿quién quiere vivir de la ganadería extensiva en nuestros montes? ¿Quién va a encontrar en las aldeas de la montaña asturiana una forma de vida? ¿Es posible la prevención de nuestros parques y reservas si se mantiene el abandono de su población? ¿Pueden los caminos sin uso cuidar de nuestros montes? Conscientes de la profunda brecha que separa el mundo urbano del rural, el Gobierno del Principado anunció hace unos días "la puesta en marcha del diseño de un Pacto por el Medio Rural", para "garantizar la viabilidad del medio rural como espacio de vida, actividad económica y equilibrio territorial". Entre los desafíos que se marca el consejero de Medio Rural y Política Agraria figura "la mejora de los servicios públicos en las zonas rurales". El Gobierno de coalición del Principado ha mostrado algún interés por fijar población en municipios como Ponga, donde viven menos de quinientas personas. Las iniciativas en este sentido han tenido resultados cuestionables, como la inversión económica destinada a hacer habitables las viviendas en municipios de reto demográfico de Asturias.

El Muséu del Pueblu d’Asturies conserva el archivo fotográfico del escritor, montañero y fotógrafo José Ramón Lueje, que retrató el encuentro en las cumbres entre los primeros montañeros y los pastores de las alturas, antes de que los pueblos se abandonaran por las atenciones de las capitales. Con la declaración BIC del patrimonio trashumante, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, asume la responsabilidad de la salvaguarda –con el grado máximo– de este oficio ancestral cuyo mayor peligro es el abandono de las poblaciones rurales. El escepticismo con el que pastores y pastoras asumen el servicio que puede ofrecerles esta medida que debería protegerlos de las amenazas que pongan en peligro su existencia como bien cultural, ¿puede ser también reconocida como un agente que conserve el bien natural?

Un niño pastor, con su perro en la cumbre del Coriscao, en los límites entre León y Cantabria, con los Picos de Europa al fondo. / Fotos de José Ramón Lueje y María Cátedra

Para el antropólogo Adolfo García la manera de controlar estas catástrofes es con la ayuda del paisano. Pero ya no están: "El campesino fue la mano de obra del desarrollismo en los años sesenta y los extirpamos de su medio. Ahora nos damos cuenta de que la única especie en peligro de extinción es el paisano. Y a los pocos que quedan les hacemos la vida imposible. El paisano producía pero, sobre todo, conservaba. Su modo de vida colabora en el mantenimiento de la biodiversidad y ahora queremos que sean nuestros jardineros gratuitos", cuenta en conversación telefónica el autor de "Alabanza de aldea" (KRK, 2016).

Señala el antropólogo que ese paraíso "natural" es matorral, puro combustible para arder. El abandono de la población hace que los caminos no se transiten y la vegetación los cierre. Adolfo García indica que necesitamos un paraíso natural más "humano". Los montes no se limpian, porque no hay paisanos y ni el turista puede conocer el territorio porque los accesos se pierden. Se pregunta "para qué queremos restaurar decenas de hórreos y paneras si no defendemos la vida de los paisanos". "En Asturias sufrimos esta despoblación, porque se ha denigrado la cultura paisana. Fíjate qué paradoja, antes se les marginó por su habla y ahora en las ciudades se defiende la llingua", añade García.

Han vuelto las lluvias y con ellas el final de la pesadilla que ha destruido parte del "paraíso". El fuego volverá a ser un episodio pasajero como el calor extremo, la información retomará la bronca agenda política y el abandono de la Asturias vaciada dejará de ser una conversación. Hasta el próximo verano. La prevención contra la desaparición de todo lo que no sea ciudad pasa, como señala David González-Álvarez en el expediente BIC, por el diálogo y la comunicación, por la participación y la escucha con las comunidades abandonadas. Si el camino que separa lo verde de lo quemado deja de usarse, el fuego no tendrá límites.