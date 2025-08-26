El Principado anima a los concejos a acogerse a la ayuda regional para sus planes de prevención

El presidente del Principado, Adrián Barbón, recordó ayer que los ayuntamientos han tenido y tienen posibilidad de elaborar sus planes municipales específicos para luchar contra el fuego con ayudas del fondo creado tras los pavorosos incendios de 2023 con 18 millones (es de gasto plurianual hasta 2026). "Hay posibilidad de adherirse para sufragar el coste", reseñó después de que LA NUEVA ESPAÑA desvelase que ningún concejo de Asturias de los incluidos en las zonas de "alto riesgo" en incendios cuentan con planes específicos de acutación para afrontar estos siniestros.

La normativa vigente establece que los territorios calificados como de "alto riesgo" como posibles escenarios de incendios forestales han de tener un plan específico de actuación en caso de fuegos. Se trata de los denominados "planes de defensa", establecidos tanto en la normativa estatal como en la autonómica y que, según la ley autonómica de Montes, debe elaborarse para cada concejo calificado como de "alto riesgo".

Sin entrar a valorar la situación y mostrándose más bien comprensivo con el hecho de que los concejos no hayan cumplido con el precepto legal establecido hace más de una década, el Presidente asturiano reiteró que la colaboración con los ayuntamientos "va a ser total" y así se trasladará en la reunión de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) para confeccionar esos planes de defensa en los concejos que estén obligados jurídicamente.

Insistió en que los últimos incendios de este verano han generado una "situación nueva". Sin obviar que entre las causas de su virulencia está la despoblación, "no se puede negar", otro incentivo para el fuego son los periodos de sequía prolongada y la elevación de temperaturas. "Se ha visto estos días, sube la temperatura, se aviva el incendio", dijo.

Asturias, en opinión del presidente, "sacó lecciones" de los graves incendios de 2023 y hoy en día tiene más medios y personal para combatir los fuegos.

Por su parte, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, recordó que en Asturias hay dos "instrumentos" de lucha contra el fuego: la estrategia de actuación, ahora en fase de elaboració y que se presentará antes que acabe el año, y el plan anual de prevención, que se aprobará en otoño y cuenta con una alta participación de todos los afectados. Al mismo, dijo Calvo, se quiere incorporar lo nuevo aprendido en estos fuegos de verano.

Tal y como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA, el Principado anunció un programa con financiación europea para marcar las líneas generales de los planes de defensa que los municipios asturianos debían haber realizado hace ya más de una década.

La Fiscalía de Medio Ambiente reclama ahora esos documentos, al entender que la dejación de las obligaciones legales en materia de prevención podría ser motivo de sanción. Tal y como publicó este periódico, ya en el año 2019, la Federación de Municipios y Provincias envió una circular a todos los concejos en los que advertía de que el Ministerio de Agricultura y la Fiscalía consideraban ineludible el cumplimiento legal con la elaboración de los planes de defensa.

El Principado ya indicaba en su anuncio de la elaboración de esos planes de defensa (al que no hizo referencia ayer el presidente del Principado) que estos documentos tendrán que "identificar y evaluar los riesgos, definir estrategias y coordinar acciones preventivas".

Con todo, y pese a que los ingenieros forestales han advertido en varias ocasiones de la debilidad que supone la ausencia de estos planes de defensa, ninguno de los 55 concejos con "alto riesgo" de incendio cuenta con esa herramienta.