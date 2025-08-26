El Principado, sin lugar para instalar el museo con los fondos del "María Luisa"
El Alcalde de Oviedo se compromete a buscar un espacio para las más de 5.000 fotografías del Memorial, almacenadas en una vieja nave de Infiesto
El Principado carece actualmente de un sitio en el que albergar y exponer el amplio fondo documental del Memorial "María Luisa" de fotografía y vídeo de naturaleza y aventura. Así lo transmitió este lunes la consejera de Cultura, Vanesa Rodríguez, al presidente del certamen, Román Benito, en una reunión. El "María Luisa" busca sede permanente para su gran archivo, para lo que ha recibido propuestas incluso de Madrid. También el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se ha comprometido en una reunión reciente a buscar espacio en la capital asturiana, sabedor de la importancia y tirón del certamen.
Tras 35 años –en septiembre convocarán la 36ª edición– la organización dispone de un fondo de más de 5.000 fotografías (cada año se queda con 150 de las miles de participantes) de los mejores profesionales del mundo. Todas ellas están guardadas en una vieja nave en Infiesto (Piloña), algo a lo que la organización quiere poner fin con una sede y un museo, a la altura del prestigioso certamen, donde poder exhibir sus fondos. "La reunión fue muy interesante, nos presentamos ante la Consejera y nos dijo que carece de espacios, pero quedamos en hablar más adelante para abordarlo con más tiempo, igual otros departamentos del Principado pueden ayudar", explica Benito. La intención del Memorial es de aquí a finales de año moverse para encontrar la sede y el próximo año encarrillado.
El Memorial recibió en su última edición más de 18.000 fotos a concurso procedentes de 1.590 profesionales de 95 países distintos.
