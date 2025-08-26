El Suroccidente copa las ayudas del Estado para Asturias por los incendios: estas son las zonas señaladas

Los incendios declarados en los concejos de Cangas del Narcea, Somiedo, Ibias y Degaña copan las ayudas estatales establecidas mediante la declaración de zonas catastróficas, aprobadas ayer por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras las distintas emergencias de este verano, principalmente los fuegos, pero también las riadas e inundaciones tras los episodios de copiosas lluvias registradas en pasado mes de junio.

Las zonas afectadas por los incendios son un total de 114, vinculadas a otros tantos fuegos a nivel nacional. En el caso de Asturias, el consejo de Ministros reconoce el incendio forestal originado en Cangas del Narcea el pasado 12 de agosto, en el entorno de Genestoso; los registrados a partir del día 15 de agosto en las zonas de Caunedo, Gúa y Perlunes, en Somiedo; los fuegos que se registraron en Degaña e Ibias con fecha del 23 de agosto, procedentes de los focos originados en la vecina Castilla y León, y el incendio que afectó a los concejos de Cangas del Narcea y Somiedo, tras reavivarse las llamas del foco en el entorno de Genestoso.

La mayor parte de los terrenos en Asturias vinculados a esa futura línea de ayudas son montes de utilidad pública, según informó el gobierno del Principado. La declaración Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (Zagepc) sustituye a la antigua "zona catastrófica", permite activar ayudas extraordinarias dirigidas a particulares, ayuntamientos y administraciones autonómicas, con el objetivo de reparar daños y restaurar el entorno.

Así, los fondos derivados de esta declaración se emplearán en actuaciones clave de reforestación con especies autóctonas y restauración hidrológico-forestal; protección de suelos y creación de cortafuegos para prevenir futuros incendios; mejora de accesos y fomento de aprovechamientos silvopastorales, con beneficios directos para el desarrollo rural.

La declaración de Zagepc permitirá activar ayudas en distintos ámbitos. A familias, por daños en viviendas, enseres y, en casos graves, por daños personales; a ayuntamientos y entidades gestoras: para reparar infraestructuras locales como carreteras o redes de agua; y al Principado de Asturias: para recuperar carreteras autonómicas, servicios básicos y, de forma prioritaria, restaurar los montes públicos afectados. En total, el Ejecutivo central ha establecido 121 zonas sujetas a ayudas, incluyendo las relacionadas con inundaciones.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, afirmó que aún resta "fijar el perímetro exacto" de las zonas afectadas por el fuego: "Una cosa es el primer perímetro que se hace y luego lo que realmente se quema; hasta que no se evalúe", aseguró. Barbón afirmó que en los incendios de 2023, la administración autonómica recibió ayudas para restaurar montes por valor superior al millón de euros, en lo referente al suelo de titularidad pública. "Aquí gran parte de lo que se ha incendiado, es verdad, son pastos comunales y terrenos públicos", aseguró el presidente autonómico, quien insistió en que la superficie final afectada aún no está determinada.

Barbón recalcó que la situación vivida en los últimos días no puede desligarse de las consecuencias del cambio climático, más allá de otras causas. "Esta situación tiene dos componentes juntos: por un lado el despoblamiento y envejecimiento del mundo rural, porque si hay menos habitantes y son mayores, la conservación no tiene nada que ver con lo que había. Pero también el alto nivel de temperaturas". En ese sentido, señaló que el Suroccidente lleva semanas in lluvias. Barbón también se refirió a las "altísimas temperaturas que lleva viviendo Asturias sobre todo durante el mes de agosto en días consecutivos".

Barbón huye de la polémica con el PP por la ausencia del Consejero Marcos

Adrián Barbón ha preferido "no entrar en polémicas" a cuenta de las críticas al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, por estar ausente durante todo el tiempo que ha durado –aún sigue, aunque va a menos– la oleada de incendios en Asturias, que comenzó el 12 de agosto. Marcos se reincorporó este pasado lunes a sus tareas en una comparecencia pública junto a Barbón y el consejero Alejandro Calvo, mientras que el día antes estuvo en el palco de autoridades del Carlos Tartiere para ver el partido del Oviedo contra el Real Madrid.

El PP ha reclamado su dimisión por estar "desaparecido" durante toda la crisis de los fuegos, que han golpeado al sector ganadero, sobre todo, en el Suroccidente. Organizaciones agrarias como Asaja también reprocharon días atrás la ausencia del Consejero de Medio Rural y criticaron su falta de decisiones para ayudar al sector. Nada de esto lo comparte Barbón, quien cree que "la ciudadanía ha visto claramente al gobierno del Principado Asturias" sobre el terreno. Sin nombrar a Marcos, en su visita al centro de coordinación de La Morgal destacó "particularmente" el trabajo de Calvo, consejero de Emergencias, cara visible en las últimas semanas de la coordinación contra el fuego en Asturias.

"El gobierno ha estado en primera línea siempre, dando la cara en todo momento", reseñó el Presidente, que recordó que los directores generales se vieron forma permanente en el territorio. "Yo no entro en polémicas, porque para mí mi máxima prioridad en este momento es apagar hasta el último de los incendios. Eso es lo que verdaderamente me preocupa, no polemizar con nadie ni entrar en confrontaciones de tipo partidista que no sé muy bien lo que buscan en este momento".