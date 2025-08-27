El Corte Inglés estrena “¡Quiero volver al cole ya!”, con un spot al más puro estilo de musical

El Corte Inglés lanza su nueva campaña “¡Quiero volver al cole ya!”, la campaña de Vuelta al cole en la que presenta grandes ventajas y servicios especiales, como la bonificación del 10% del importe para futuras compras.

“Quiero volver al cole ya” es el eslogan de la campaña de este año, que presenta un spot al más puro estilo de musical y con un escenario de película. Con una coreografía impecable, El Corte Inglés vuelve a inspirarse en las películas y musicales infantiles más famosas de la historia del cine.

En el anuncio, se puede ver cómo decenas de niños uniformados de colegio hacen una coreografía cantando y bailando a las puertas de su centro escolar, al mismo tiempo que recuerdan los motivos por los que les gustan volver al cole.

El anuncio de televisión se ha rodado en el colegio Cardenal Cisneros y en el centro escolar San Ramón, ambas localizaciones situadas en Madrid. Los equipos de Creatividad, Publicidad y Márketing de El Corte Inglés, junto a la productora Antiestático, han sido los encargados de crear y dar vida al spot de televisión.

Para esta campaña, El Corte Inglés ha puesto en marcha una serie de servicios especiales con el fin de ofrecer los mejores precios, condiciones y opciones para facilitar a las familias el comienzo del curso escolar. Entre las compras enmarcadas en la “Vuelta al Cole” que se bonifican con un 10% del importe, figuran material escolar y libros de texto, uniformidad, zapatería infantil, mochilas y papelería.

Estas bonificaciones se podrán canjear hasta el 12 de octubre en compras superiores a 30 euros en departamentos como papelería, mochilas, electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, accesorios, zapatería, belleza, hogar y juguetes, excepto en calzado de uniformidad, uniformes y calcetería colegial, diccionarios y libros de texto, consolas, marcas de lujo y alimentación. Para la compra de uniformes, el canje de las bonificaciones se amplía hasta el 31 de octubre.

Servicios especiales

Entre los servicios más demandados, se encuentra la Línea de Crédito Vuelta al Cole ofrecida por Financiera El Corte Inglés, sujeta a su aprobación. Esta iniciativa, para clientes con la Tarjeta El Corte Inglés, permite contratar las modalidades de pago único, es decir, pagar las compras el 31 de octubre o a tres, seis o nueve meses empezando a pagar desde esa misma fecha.

También la compañía pone a disposición del cliente, la opción de pedir con antelación una cita previa para la compra de uniformes. El servicio de cita previa está disponible tanto en la web como en la app. Además, se ofrece a los clientes las composturas gratuitas para las prendas de uniformidad.

Para hacer esta vuelta al cole lo más fácil y cómoda posible, la compañía ofrece la posibilidad de forrar los libros de texto. Un servicio, cada vez más demandado, que se contrata en el momento de la reserva de los libros y que, por 1,50€ por ejemplar, permite recogerlos ya forrados y listos para guardar en la mochila. A partir del forrado de 6 libros y hasta un máximo de 15, el servicio tendrá un coste total de 7,95 euros.

Asimismo, El Corte Inglés ofrece un 10% de descuento adicional para familias numerosas en moda infantil y uniformidad. Para ello, las personas interesadas deberán registrarse en el Servicio de Atención al Cliente de El Corte Inglés y presentar la Tarjeta El Corte Inglés y el Carnet de Familia Numerosa, o si lo prefieren, también pueden solicitarlo a través del correo electrónico: servicio_clientes@elcorteingles.es.

Son muchos los departamentos que hay que visitar cuando se quiere realizar la compra de una equipación completa de “Vuelta al Cole”. Para evitar cargar con bolsas por el centro, El Corte Inglés cuenta con el servicio “Carta de Compra”, con el que se puede ir eligiendo los artículos que se necesitan y recogerlos y abonarlos después en único mostrador cuando se haya terminado.

Propuesta comercial

En moda infantil, hay una amplia propuesta de prendas como pantalones, largos y cortos, faldas, jerséis, polos blancos, calcetines, babis, zapatos, chándales, chubasqueros, parkas, calzado deportivo etc… a precios muy competitivos, como las parkas de Kids El Corte Inglés a 29,99 euros, o las sudaderas de GAP desde 49,95 euros.

En la papelería, se puede encontrar una variada gama de artículos de escritura, material escolar, mochilas, cuadernos, estuches, pinturas, etc. Destacan diversas ofertas de 3x2 en las mejores firmas de escritura, así como las mochilas escolares de Superman desde 24,95 euros, las de Snoopy desde 42,95 euros, las Safta adaptables para carro por 29,95 euros, las de Pepe Jeans por 55 euros, o las de Milan por 39,95 euros.

En el departamento de deportes, destaca un 30% de descuento en una selección de las mejores marcas de textil infantil, así como una selección en marcas de calzado (Adidas, Puma, Under Armour y Reebok) desde 29,95 y en mochilas (Nike, Adidas y Eastpack New Era) desde 27,99 euros. En la marca Boomerang, se pueden encontrar mochilas por 9,99 euros y chándales por 29,99 euros.

Y en el área de zapatería colegial, destacan los náuticos Kids El Corte Inglés a 49,99 euros, los de Gorila desde 64,95 euros, los zapatos Barefoot de Pablosky desde 50 euros, los mocasines Zgirls desde 59,90 euros y los de la firma Paola desde 63 euros.