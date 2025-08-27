Ha dejado de llover, el regreso del inspector Bédavo

Con esta novela corta, el escritor entreguín Marcelino Cortina presenta otra vez al inspector de policía Bernardo Bédavo, protagonista de sus dos novelas previas: En blanco y negro (Bohodón Ediciones, 2024) y Los santos son de madera (Bohodón Ediciones, 2025). En ellas, el lector conocía a aquel joven investigador que había vuelto a su pueblo natal, El Entrego, en plena cuenca minera asturiana, después de años alejado de allí. Corría el final de los setenta y despuntaban los ochenta y el inspector Bédavo se enfrentaba a crímenes complejos en un territorio donde el carbón, la lluvia y la memoria lo empapaban todo.

Marcelino Cortina.

Marcelino Cortina.

La historia vuelve a reunirnos con figuras queridas por los lectores de las novelas anteriores: Pepe, el Minero, sabio en su vejez y dueño de frases que invitan a pensar, y la Miguela, patrona de la sidrería y voz firme en los días nublados. Junto a ellos, regresa también Lucía, figura constante en el equilibrio íntimo de Bernardo, Tino, fiel policía uniformado tan corpulento como buena persona, y Clara de la Orden, atractiva inspectora condecorada por su habilidad policial. Ahora, nuevos personajes se cruzarán en el camino del inspector, en particular una intrigante mujer que afirma saber lo que va a suceder en un futuro próximo. Esto, que podría parecer una excentricidad, activa algo en el inspector Bédavo que lo impulsa a investigar, arrancando así una trama que atrapará al lector una vez más.

Ha dejado de llover no es solo una historia de misterio. Es una nueva inmersión en ese universo narrativo que Marcelino Cortina ha ido construyendo libro a libro y que ha merecido el calificativo de noir minero: un mundo poblado de personajes con aristas, marcado por el ritmo de la mina y del río sucio de carbón, donde lo cotidiano y lo inquietante conviven sin alzar la voz. Escrita con el estilo ágil, sobrio y de diálogos muy cinematográficos que caracteriza al autor, esta novela por entregas dialoga con el pasado sin renunciar a la actualidad y nos invita a detenernos unos minutos cada semana en ese escenario tan particular que constituye El Entrego.

Puedes leer la novela completa pinchando debajo de estas líneas.

Ha dejado de llover, el regreso del inspector Bédavo

Los juzgados asturianos dictaron más de sesenta condenas en cuatro años por delito de incendio forestal

Larga noche contra el fuego en Ibias, el "peor de los incendios de Asturias" que mantiene cuatro pueblos desalojados: "Nunca vimos cosa igual"

El Corte Inglés estrena “¡Quiero volver al cole ya!”, con un spot al más puro estilo de musical

Galicia y Cantabria apoyan la alianza contra el fuego propuesta por Asturias: "Ningún tipo de emergencias tiene fronteras"

Investigan qué pasó en la zona de Somiedo arrasada (una vez más) por las llamas: en 2017 grabaron a un incendiario... pero quedó libre

El grupo de geólogos (con un asturiano como fundador) que desliga los incendios del calentamiento global: los datos que aportan

Los estímulos físicos y cognitivos rejuvenecen la mente de los mayores, concluye una investigación con sello asturiano

