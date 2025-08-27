Los estímulos físicos y cognitivos rejuvenecen la mente de los mayores, concluye una investigación con sello asturiano

La edad es un gran condicionante a la hora de evaluar cómo distintos estímulos como el aprendizaje o la actividad física pueden afectar a nuestro cerebro, según científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Los resultados obtenidos a partir de la experimentación en neuronas de ratón indican un efecto de maduración en los animales más jóvenes, mientras que en los más longevos se halló un rejuvenecimiento de los cerebros de los roedores.

Además, el proyecto lleva firma asturiana, mediante el Laboratorio de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina del Centro de Investigación de Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), situado en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio). Este centro fue creado en 2007 bajo la iniciativa conjunta de tres instituciones: el CSIC, el Gobierno del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo. El CINN investiga en sectores como la salud o las cerámicas avanzadas, siendo una de sus líneas de investigación el impacto que tienen factores como la actividad física, mental y nutritiva en la salud humana.

Una de las premisas más importantes del proyecto, es la consideración de que la influencia de estos elementos en las distintas etapas vitales supone un avance en el sector, como explica Agustín Fernández Fernández, investigador principal del laboratorio, que califica los resultados de la investigación "de gran utilidad para la comunidad científica".

Enriquecimiento ambiental

El modelo llevado a cabo en el estudio por el CSIC lleva el nombre de "enriquecimiento ambiental", el cual consiste en disponer a ratones durante varios meses en un entorno que estimula la actividad cognitiva, física y social de los roedores mediante juguetes, ruedas o túneles. Este ambiente imita a un estilo de vida similar al que se encuentran los humanos, lo que hace que los resultados encontrados en los animales puedan extrapolarse a las personas.

La investigación evaluó los efectos de la estimulación en ratones jóvenes y ancianos. El análisis se centró en el efecto del enriquecimiento ambiental en zonas cerebrales con especial presencia en tareas de aprendizaje y memoria, mediante el estudio de la estructura espacial del ADN alojado en las neuronas del hipocampo.

Las conclusiones varían según la edad del roedor, como explica Rocío González Urdinguio, científica titular del CSIC que ha colaborado en el estudio: "Hemos visto que el impacto de la estimulación es completamente diferente en función de la edad del individuo. En el caso de los ratones jóvenes, el enriquecimiento ambiental parece promover el desarrollo y maduración de neuronas".

Por su parte, Javier Gancedo Verdejo, primer autor del trabajo se refiere al efecto registrado en los roedores más viejos indicando que el proceso de enriquecimiento ambiental es capaz de revertir "las alteraciones moleculares asociadas al envejecimiento, algo que reafirma que un estilo de vida dinámico y activo puede favorecer el rejuvenecimiento del cerebro".

Además, Mario Fernández Fraga, coordinador del Laboratorio de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina, pone en valor la importancia de los hábitos saludables a cualquier edad. "Los resultados de nuestro trabajo muestran el impacto molecular y epigenético del estilo de vida sobre nuestro cerebro, que refuerza la importancia de favorecer el envejecimiento saludable".

Tecnología vanguardista

Para llevar a cabo el experimento, el equipo empleó herramientas generadoras de estructuras tridimensionales pioneras en este tipo de investigaciones. Según Agustín Fernández Fernández, los científicos han empleado "una tecnología de última generación, que es aplicada por primera vez en un estudio de este tipo".

Previo al estudio, el efecto de estas estructuras tridimensionales era desconocido, por lo que los resultados también arrojan luz sobre una nueva técnica.

En este ámbito, el estudio ha contado con la contribución de investigadores del laboratorio de Organización 3D de la cromatina, con Biola M. Javierre a la cabeza, del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), y el laboratorio de José Luis Trejo, del Instituto Cajal (IC-CSIC).