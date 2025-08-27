El gasto en pensiones en Asturias sigue disparado: 305 millones más que hace un año

El gasto de pensiones en Asturias entre enero y agosto, último mes con cifras oficiales, superó los 3.515 millones de euros, lo que supone un aumento de 305 millones respecto a la cantidad desembolsada en el mismo período del año pasado, según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

El incremento interanual, del 9,5%, se debe a tres motivos: la revalorización en un 2,8% de las pensiones de carácter general y del 6% de las mínimas; la entrada de nuevos perceptores en el sistema –que en Asturias es especialmente intensa por el envejecimiento demográfico estructural– y la cuantía de las prestaciones medias, las segundas más altas del país (tras las del País Vasco) por el peso en la región de las que ingresan los antiguos trabajadores de la minería y la industria, que durante sus trayectorias laborales aportaron unas cotizaciones igualmente elevadas.

Así, la pensión media asturiana se cifró en agosto en 1.522 euros, un 3,78% más que un año antes. Esto supuso un gasto total en prestaciones contributivas de 460,21 millones de euros, esto es, 19,2 millones más que en el mismo mes de 2024.

Si bien el crecimiento de este desembolso no implica un desequilibrio de las cuentas regionales, ya que las pensiones se abonan con un sistema de caja única en todo el territorio nacional, sí confirma la tendencia de envejecimiento de la población asturiana y la creciente dependencia de la economía regional de estas rentas.

De hecho, tal como publicó recientemente este diario, el ingreso bruto (antes de impuestos) del total de las prestaciones contributivas en Asturias superará los 6.000 millones de euros en 2025, lo que supone una aportación mayor que la suma de los salarios que cobran los trabajadores asturianos de la industria, el comercio, la hostelería y el transporte.