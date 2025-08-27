Gretel Piquer Viniegra, conservadora del Museo Evaristo Valle: "La pintura no solo representa el consumo, también el ciclo de la sidra"

La pintura fue una de las primeras manifestaciones artísticas que representaron el mundo de la sidra. Muchos artistas aplicaron distintas técnicas e incorporaron la representación pictórica de la cultura sidrera en las vanguardias desde mediados del siglo XIX, lo que permitió poner en valor su función social y documentar el proceso de su producción. Gretel Piquer Viniegra, conservadora del Museo Evaristo Valle de Gijón y doctora en Historia del Arte, conoce bien el peso de la sidra en la pintura de la región. Además, participó en el proceso que determinó a la Cultura Sidrera Asturiana, como Patrimonio cultural Inmaterial de la UNESCO. LA NUEVA ESPAÑA entrega en lo quioscos este fin de semana el cuarto tomo de su colección "La sidra asturiana, patrimonio mundial", en el que se analiza la influencia de la sidra en la creación artística en un volumen titulado "Las miradas del arte".

¿De dónde viene ese interés de intentar vincular la pintura con el mundo de la sidra?

Fue a partir de la formación del equipo de trabajo de la candidatura de la sidra a Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, en 2022, en la que participé para aportar una visión multidisciplinar, gracias a mi vinculación a la Universidad de Oviedo. A partir de ese momento, empecé a trabajar más en ello, con exposiciones como la de "Escanciado" de 2023, que llevamos a cabo junto a Luis Benito García. En esa exposición se pretendió hacer un recorrido desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, repasando una de las figuras principales de la representación del mundo de la sidra como es Evaristo Valle.

¿Cuál es la relación entre la pintura y la cultura sidrera asturiana?

Hay un vínculo muy fuerte con el costumbrismo y con el proceso de producción de la sidra. Además, es algo tan característico en nuestra región que toda producción artística, no solo la pintura, la ha plasmado. Muchas representan el consumo de sidra o situaciones de chigre porque son episodios cotidianos, que no necesita una ocasión especial, sino que nos acompaña en el día a día.

Se representan muchos aspectos de la cultura sidrera, como si se quisiera dibujar el ciclo de la sidra.

Exacto, no solo se representa el consumo, sino todo el ciclo de producción, desde que se recoge la manzana hasta que se disfruta del producto. Está documentado el estado de las pomaradas en las distintas fases del año, su recogida, la producción en el llagar, y sobre todo, su consumo en el ámbito familiar, mediante romerías tradicionales y espichas. Y luego por supuesto en el chigre.

¿Cuando aparece el costumbrismo de la sidra en la pintura?

Este aparece en la región en torno a 1860, con obras como el "Día de fiesta (Asturias)", de Ignacio León y Escosura. Tiene un gran carga romántica, que pretende representar el todo de lo que sería una romería ideal asturiana. Además, se trata de la primera vez que un pintor asturiano representa una escena costumbrista que tiene lugar en Asturias, lo que muestra que la sidra ya estaba presente. De hecho, la botella de sidra no aparece hasta 1840, por lo que la configuración de la imagen de la sidra en botella y del escanciado nacen de forma paralela a estas primeras representaciones.

¿Cómo evolucionan estas obras?

Todos los artistas son importantes, pero los primeros, como León y Escosura o Luis Álvarez Catalá, eran pintores con mucho éxito en a pintura de casacón y que desarrollaron buena parte de su carrera fuera de Asturias. Más adelante, artistas como Evaristo Valle o Nicanor Piñole entran en contacto con todas las vanguardias de finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a su formación en el extranjero. Sin embargo, ellos viven y trabajan en Gijón, lo que es muy importante debido su punto de vista reformulado y a su influencia en generaciones posteriores. Por ejemplo, en otros pintores posteriores como Mariano Moré.

¿Este vanguardismo se ve afectado con la llegada de la Guerra Civil?

Hasta entonces los artistas habían mantenido una actitud crítica desde el punto de vista social, pero se ven obligados a moderar esas opiniones y a intentar transmitirlas a través de la pintura. Para ello es útil el costumbrismo, que autores como Moré o Paulino Vicente emplearon para representar escenas de género que documenten costumbres en peligro de desaparición sin crear una problemática.

¿Y Evaristo Valle?

Valle plantea por ejemplo, el cuadro de "Demetrio, el guapo, en la taberna", que tiene una carga de crítica social brutal. Se trata a los personajes con ironía y con crítica. Siempre pongo el ejemplo de una carta que el escribe a un amigo exiliado en París durante los años 40, en donde mientras a él le preocupa mucho la carestía y el racionamiento, los chigres y merenderos de Gijón están llenos de gente.

Junta la conciencia social, con la cultura popular

En el caso de Valle, la conciencia social convive perfectamente con su tratamiento pictórico, que embellece la escena mediante los colores y su composición. Los personajes no son bellos, muchos rozan lo caricaturesco, pero el color verde de las botellas sí que lo es. Valle era consciente de la importancia de la sidra para la conciencia popular, con un carácter milagroso que daba alegría a los consumidores.

¿Qué opina de la iniciativa del coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA sobre la cultura sidrera?

Me parece una iniciativa muy interesante porque muchas veces este tipo de estudios académicos no llegan a tener una amplia difusión. Es muy posible que los estudios que hayamos hecho de este tema no hayan llegado a todos el mundo por lo que si a través de estas iniciativas se puede conseguir, es algo positivo.