Iberdrola instalará 238 cargadores de coche eléctrico en tiendas de Alimerka
Iberdrola instalará 238 puntos de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos de 59 supermercados de la cadena asturiana Alimerka (42 en Asturias, 15 en Castilla y León y dos en Lugo). En esos puntos, que contarán con diferentes potencias, los clientes de la cadena podrán recargar de forma ultrarrápida (desde 100 kilómetros en solo tres minutos) o permanecer hasta 45 minutos, de modo que puedan reponer completamente su vehículo mientras realizan sus compras. "Para abastecerlos se utilizará energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con certificado de garantía de origen, lo que refuerza la independencia a los combustibles fósiles y, por lo tanto, reduce significativamente el impacto en el entorno", señalaron ambas empresas en un comunicado.
