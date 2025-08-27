Investigan qué pasó en la zona de Somiedo arrasada (una vez más) por las llamas: en 2017 grabaron a un incendiario... pero quedó libre

Los pueblos de Gúa, Caunedo y Perlunes, en el concejo de Somiedo, estuvieron entre los más amenazados de Asturias por la reciente oleada de incendios que afectó sobre todo a Extremadura, Galicia y Castilla y León.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre los incendios en estas localidades, al sospechar que fueron provocados de manera intencionada, coincidiendo con otros focos ya extendidos por distintos puntos de la región y contra los que siguen luchando los diferentes profesionales. Bomberos desplazados a Gúa, así como otros agentes, sostienen esta hipótesis porque, a diferencia de los demás, estos fuegos se iniciaron en la carretera que conduce a Caunedo y llegaron hasta la ladera del pueblo. Hubo otros focos, extinguidos al momento, que también afectaron a zonas cercanas a los pueblos. Días después, debido al viento, las llamas se propagaron a Perlunes, quedando a escasos metros de las viviendas.

El antecedente

No es la primera vez que se investiga la posible comisión de un delito de incendio forestal en estas localidades de Somiedo. El 11 de marzo de 2017 también se registró un fuego muy cerca de Gúa, en pleno Parque Natural del concejo, que afectó a 18 hectáreas de alto valor ecológico para la conservación del oso pardo. Aquel incendio, como el actual, se aproximó a unos 200 metros del pueblo. Días después, una vez extinguido, la Guardia Civil detuvo a un sospechoso.

La Benemérita se apoyó en imágenes captadas por una cámara de fototrampeo instalada por el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) para el seguimiento del oso pardo. En ellas se veía a un individuo de madrugada en la zona donde se originó el fuego.

El sospechoso, vecino del concejo, fue finalmente absuelto emn 2019 porque la jueza consideró durante el proceso que la cámara del Fapas se había colocado de manera ilegal. Aquellas imágenes —única prueba contra el acusado— fueron desestimadas.

Además, existen antecedentes de otros incendios en las inmediaciones de Gúa, anteriores a 2017, que también fueron atribuidos a la acción humana .