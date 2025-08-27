Los juzgados asturianos dictaron más de sesenta condenas en cuatro años por delito de incendio forestal
El vecino de Llanera detenido el año pasado por provocar el fuego que arrasó con el Naranco en 2023, y que será juzgado antes de que acabe el año, se enfrenta a la pena más alta de la historia
Los incendios forestales acaparan el mayor número de diligencias de investigación que el Ministerio Fiscal incoa cada año en Asturias. Solo entre 2020 y 2024, los juzgados asturianos emitieron 62 condenas por este delito tras las acusaciones formuladas por la Fiscalía asturiana. Sin embargo, hasta el momento no consta que las autoridades estén investigando o hayan detenido a nadie por la última oleada de incendios que tiene en vilo a la región en las últimas semanas.
En España, los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior en la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod) contra los incendios elevan a 48 las personas detenidas por fuegos forestales por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde principios del pasado mes de junio y a otras 134 las investigadas.
A día de hoy, una veintena de personas están en prisión por incendios forestales, de las cuales 14 están cumpliendo condena o medidas de seguridad, según datos a 15 de agosto de este año referidos a los centros dependientes de la administración estatal.
Los otros seis, según ha indicado a EFE fuentes de Instituciones Penitenciarias, se encuentran en prisión preventiva en espera de juicio.
El incedio por el que piden la condena más alta de la historia
La pena más alta de la historia por provocar un incendio forestal en Asturias podría dictarse antes de que acabe el año. El vecino de Llanera detenido en febrero del año pasado por provocar el incendio que arrasó con el Naranco durante 19 horas del 31 de marzo de 2023 se enfrenta a una condena de 13 años de cárcel.
La Fiscalía Superior del Principado atribuye al varón nacido en 1979 un delito continuado de incendio forestal como artífice de unas llamas que arrasaron 99 hectáreas del totémico monte carbayón, además de obligar a desalojar a 41 personas, 19 viviendas y causar daños en parcelas propiedad de más de 60 particulares.
Igualmente, se le atribuye la autoría de otro fuego originado hora y media después en Andorcio, una zona de Ables (Llanera), en la que ardieron otras 8,6 hectáreas.
Según la Fiscalía, ese día el acusado, al volante de una Renault Traffic alquilada, se dirigió al Naranco, donde, “con la intención de provocar un incendio, aplicó una fuente de calor directa con un mechero o similar” en dos puntos próximos a la carretera del Naranco muy próximos a la parrilla de Buenos Aires.
Seguidamente, se desplazó a Andorcio (Llanera), donde prendió fuego sobre hojarasca amontonada en dos puntos próximos a la carretera de Portiella a Regidorio.
