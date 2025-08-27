"Que todo el peso de la ley caiga sobre el autor", pide Barbón tras el incendio que tiene en jaque a Ibias
Álvaro Queipo pone el foco en la necesidad de una "buena prevención de incendios"
Con preocupación e incertidumbre. Así siguieron la evolución del incendio de Ibias el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el líder del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo. Ambos se trasladaron en la mañana de este miércoles al concejo para conocer de primera mano la situación y mostrar su apoyo a los vecinos y a los equipos de extinción que, desde el martes por la tarde, combaten un fuego de rápida propagación y que obligó a evacuar seis localidades.
A primera hora, el jefe del Ejecutivo asturiano subrayando la prioridad de proteger las viviendas más cercanas a la ladera afectada, así como la seguridad de los vecinos. No fue hasta la tarde cuando el Presidente se refirió públicamente a la posible intencionalidad del fuego, calificando la situación de "gravísima". "No podemos confirmar todavía la autoría del incendio porque está sometido a investigación, pero todo apunta a que ha sido intencionado", declaró. En este sentido, insistió en la especial gravedad de provocar un fuego en un contexto de máxima alerta, con el suroccidente asturiano castigado por varios frentes activos desde hace más de dos semanas. En concreto, otros tres incendios de importancia, localizados en Cangas del Narcea, Degaña y Somiedo. "Que haya alguien que ha decidido provocar un incendio y generar todo lo que estamos viendo es gravísimo", lamentó Barbón, quien advirtió de la magnitud de la situación y apeló a la contundencia judicial: "Espero que, si se confirma la autoría intencionada, caiga todo el peso de la ley sobre el responsable".
Queipo pide más prevención
Por su parte, el presidente del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo, agradeció el esfuerzo de los medios de extinción. No obstante, el líder popular aprovechó su visita para poner el acento en la necesidad de reforzar las políticas de prevención. "No es suficiente con los equipos que se envían para combatir el fuego, hay que hacer mucho hincapié en el cuidado y la gestión de los montes", señaló.
Queipo defendió el papel de los ganaderos en esta labor preventiva, al entender que son "los que mejor conocen el terreno y los que más interés tienen en que esté en buenas condiciones". Para el dirigente popular, esa será una de las claves del debate político en las próximas semanas, con la vista puesta en evitar que tragedias como la de Ibias se repitan en el futuro.
La visita de ambos líderes políticos coincidió con momentos de especial tensión en la zona, donde los efectivos trabajaban a contrarreloj. Mientras tanto, los vecinos seguían con preocupación la evolución de un incendio que a última hora parecía haberse calmado gracias a las condiciones meteorológicas.
