Este es el pueblo asturiano que fue elegido por Microsoft (y no por su alta tecnología)

No cualquier pueblo puede decir que haya sido elegido por Microsoft, pues hay uno en Asturias que sí contó con este honor (y no por su alta tecnología).

Estamos hablando del pueblo de Sietes, que fue elegido en 2009 para la puesta de largo del nuevo sistema operativo Windows 7 y aunque todo esto ocurrió ya hace unos años, en el pueblo aún queda el recuerdo de lo ocurrido.

Es más, en la pared de la iglesia aún se conserva el cartel original de la presentación y también conservan su color, las casas que fueron pintadas con los colores de Windows para la ocasión.

Pero es que Sietes es mucho más que eso, ya que posee uno de los conjuntos de hórreos y paneras mejor conservados de Asturias, fechados entre los siglos XVI al XX, tal y como cuentan en el portal Asturiviajeros.

Además, también se puede ver la Casa L'Horru, una especie de museo sobre el hórreo; así como la iglesia de San Emeterior, del siglo XVI, que es uno de los pocos ejemplos de arte renacentista en Asturias.

Si tienes pensado viajar a Asturias, hay un pequeño pueblo poco conocido que merece un lugar en tu itinerario. Aunque destinos como Llanes o Cudillero suelen acaparar toda la atención, esta comunidad del norte de España guarda muchos tesoros escondidos que vale la pena descubrir.

Uno de ellos es Puerto de Vega, un pintoresco pueblo pesquero situado en el concejo de Navia, en la costa occidental asturiana. Este lugar, que ha servido de inspiración a numerosos artistas, destaca por su autenticidad y belleza. Al pasear por sus calles, encontrarás las tradicionales casas de pescadores y elegantes casas de indianos, que reflejan el legado de quienes emigraron a América y regresaron con nuevas ideas y estilos arquitectónicos.

Entre sus atractivos culturales se encuentra el Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, que ofrece una mirada al pasado marinero y rural de la zona. Además, no puedes dejar de probar la sidra asturiana en alguno de sus bares y restaurantes, donde también podrás disfrutar de una cocina local basada en productos del mar.

Camín Real de la Costa

Para los amantes del senderismo, Puerto de Vega forma parte del Camín Real de la Costa, una ruta que recorre antiguos caminos utilizados por pescadores, conectando varios pueblos del litoral asturiano. El recorrido ofrece paisajes espectaculares con vistas al mar Cantábrico, ideales para los que buscan naturaleza, tranquilidad y una experiencia auténtica.