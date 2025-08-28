Una cita con la historia hecha queso

El Quesu Casín DOP celebra su 35º certamen este sábado en El Campu. La cita, ineludible para todo buen amante de este emblemático queso, reunirá a un nutrido grupo de expositores locales y comarcales, aunque no contará esta vez con concurso para escoger el mejor: la DOP tan solo cuenta con dos queserías en activo, Redes y Ca Llechi, así que los esfuerzos se centrarán en poner en valor y proteger, más aún, un queso histórico. El certamen, no obstante, no estará falto de alicientes, como el VII Concurso de Cocina con Quesu Casín.

Cartel promocional. / Cedida a LNE

Entre las 10.00 y las 10.30 horas se procederá a la recogida de platos y postres que participan en el concurso, en colaboración con el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos. También estará operativo el mercáu tradicional del certamen, con más de 25 expositores locales y comarcales. A mediodía comenzará una cata y maridaje de Quesu Casín y sidra DOP y los más pequeños —y no tan pequeños— podrán disfrutar de distintos juegos tradicionales de la mano de la Asociación VA de Verde y Azul.

Una hora después, a las 13.00 horas, tendrá lugar la inauguración institucional y el pregón del certamen. Este último estará protagonizado por el ganadero, apicultor e "influencer" rural Luis Manuel Victorero, conocido en el mundo de las redes sociales como "Picotazos", quien además es imagen del "spot" de la DOP Queso Casín de este año junto a la ya popular vaca casina "La Casi". Por su parte, se entregará el Casín d’Oru 2025 a Vivi Poli, de Casa Zulima, quien desde su restaurante lleva siempre por bandera el producto local y, más en concreto, el quesu casín, así como los premios del concurso de cocina.

Alrededor de las 13.30 horas empezará una degustación popular de Quesu Casín mayáu con sidra de hielo. Media hora después, lo hará un taller infantil, impartido por Aturuxarredes y Oniria Atelier. Luego, cerca de las 15.00 horas, el certamen se clausurará oficialmente.

Otra de las novedades del certamen es que contará con su propia sesión vermú, amenizada por la música de la bandina La Garrapiella. Igualmente, en el interior del Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes se inaugurará la exposición "Queseras casinas, tesoros del tiempo", abierta hasta el 6 de septiembre.