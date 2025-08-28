Las compras de vivienda crecen en casi toda España... pero en Asturias por encima de la media (y también sube su precio)

La compraventa de viviendas en Asturias en junio aumentó un 7,6% en comparación con el mismo mes del año pasado, un incremento superior al experimentado en el mercado a nivel nacional (5,9%), según los datos publicados ayer por el Consejo General del Notariado.

Asturias fue una de las catorce comunidades donde subieron las compraventas. Por encima de la media nacional también lo hicieron Murcia (18,9%), Castilla y León (16,5 %), País Vasco (11,8%), Cataluña (11,2%), Aragón (11%), Extremadura (10,5%), Castilla-La Mancha (9,3%) y Andalucía (7,3%). Por su parte, los ascensos inferiores al promedio se dieron en La Rioja (5,6%), Galicia (4,5%), Navarra (3,1%), Islas Baleares (2,7%) y Comunidad Valenciana (2,1%). Únicamente hubo descensos en Madrid (un 3,6% menos); Canarias, con un retroceso del 8,1%; y Cantabria, donde fue más acusado, del 13,9%.

Respecto a la evolución de los precios, en el conjunto del país se produjo un aumento del 8%, mientras que en el caso asturiano fue más moderado, del 6%. Las diecisiete autonomías registraron incrementos, aunque La Rioja fue donde más aumentó el precio por metro cuadrado, con un alza del 23,4%.

A nivel nacional, la superficie media de la vivienda aumentó en junio un 1,4 %, pese a no disponer de más datos, mientras que los préstamos hipotecarios para la compra de inmuebles ascendieron un 16,6% interanual, hasta las 35.918 operaciones.

La cuantía promedio de estos préstamos también ascendió, un 10,3 %, y alcanzó los 174.338 euros, una cuantía que, de media, fue el 72,6 % del precio total de la vivienda.

Por su parte, el porcentaje de compras de viviendas financiadas con una hipoteca se situó en el 52,7 %.