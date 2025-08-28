"Me emocioné cuando empezó a llover", confiesa Barbón, porque "aunque no está todo solucionado, la situación ha mejorado"

"Cuando empezó a llover, lo confieso, me emocioné, como todo el dispositivo, han sido muchos días de tensión", dijo en la mañana de este jueves el Presidente del Principado, Adrían Barbón, tras la reunión matutina en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en La Morgal. "Aunque no está todo solucionado, la situación ha mejorado", añadió, al tiempo que confió en los medios logren "embridar" este voraz incendio.

De los seis fuego que hay Asturias, "sólo el de Ibias sigue activo", indicó, aunque con mucha menos virulencia que el martes y el miércoles. Se trata de un incendio "que avanzó de una forma impresionante, fue además intencionado y obligó a desalojar dos pueblos", resaltó. Indicó que los afectados podrán regresar en cuento sea posible.

Barbón escucha las explicaciones de la jefa de Bomberos, Lucía Blanco, en el CECOPI. / Principado de Asturias

El Presidente volvió a pedir ayuda a la ciudadanía: "Hay que apelar a la responsabilidad de quienes viven en el territorio. Si ven algún fuego, que avisen, porque en cuestión de minutos se puede montar una muy gorda, como ocurrió en Ibias". Fue más allá: "Necesitamos que ante la mínima sospecha, o la mínima noticia de quién ha podido provocar un incendio, lo comunique a las autoridades. Necesitamos actuar con contundencia. Hemos conocido que en los últimos años se ha condenado a sesenta personas por provocar incendios, y ese es el camino. El que ha provocado un incendio poniendo en peligro vidas tiene que pagar", indicó Barbón.

El Jefe del Ejecutivo resaltó dos problemas para explicar la ola de incendios, el despoblamiento, que hace que la gestión del monte sea distinta a la de hace unos años, con el añadido de que se trata en su mayoría de montes privados, y el cambio climático. "Llevaba sin llover en el Suroccidente de Asturias desde finales de julio o principios de agosto, y con unas temperaturas altísimas sostenidas durante mucho tiempo en toda Asturias. Miren los datos del 15 de agosto. Yo nunca había visto en mi vida temperaturas de 41 y 42 grados en Laviana", confesó Barbón.

"Vamos a seguir trabajando para mejorar la coordinación, nuestra gestión de emergencias, reforzando el servicio con 124 bomberos, y también la prevención, con ese fondo de 18 millones, que vamos a hablar con los pueblos para ver cómo se están ejecutando los planes, para que sigan el buen ejemplo de Degaña, donde se hicieron nueve cortafuegos", aseguró. Y añadió que se va a dotar un fondo de ayudas para mejorar el interfaz urbano-forestal de los pueblos.