Hacienda avisa de una ciberestafa que imita los registros del IVA
Los delincuentes envían correos con enlaces a una web falsa que pide datos confidenciales
Germán González
"Estimado contribuyente, como parte de una actualización periódica, la Agencia Tributaria está realizando una revisión de los registros de IVA de las empresas. Le solicitamos verificar que la información asociada a su registro de IVA sea correcta y esté verificada". Estas son las palabras utilizadas por un grupo de ciberdelincuentes para suplantar a la Agencia Tributaria en una campaña de correos electrónicos masivos para conseguir información confidencial, tanto de tipo personal como las credenciales de acceso a datos bancarios.
Según alertan Hacienda y la Agencia Catalana de Ciberseguridad, se ha detectado una nueva suplantación de identidad con correos que provienen de una dirección inexistente y cuyo objetivo es "engañar a los contribuyentes para conseguir sus datos personales y financieros".
Los estafadores crean mensajes aparentemente legítimos en los que se apremia a aportar estos datos antes de una fecha concreta mediante un enlace, asegurando así "el acceso ininterrumpido a los servicios digitales de la Agencia Tributaria".
En concreto, los delincuentes piden la verificación y actualización de la información relacionada con el registro del IVA –los documentos o libros contables en los que empresas, autónomos y profesionales deben registrar todas las operaciones relacionadas con el impuesto–, e incluye un botón de acceso que conduce a una página web fraudulenta que imita la sede electrónica de Hacienda.
"La Agencia Tributaria nunca solicita información personal o bancaria por correo electrónico, SMS o llamada telefónica. Las comunicaciones oficiales sólo se realizan a través de su sede electrónica o del servicio de notificaciones oficiales. Si recibes una comunicación como ésta, borra el correo y bloquea el remitente. Si ya ha facilitado información a través de este fraude, contacta con tu banco y revisa la actividad de tus cuentas", remarca el organismo de seguridad cibernética catalán.
