La historia del queso asturiano que ha conquistado a los duques de Sussex: así llegó a Megan Markle
El chef José Andrés tiene mucho que ver en ello
El queso asturiano ha entrado hasta la cocina –dicho de forma literal– y conquistado el hogar de los mismísimos duques de Sussex, los Windsor caídos en desgracia, Enrique de Inglaterra y Meghan Markle. Y todo gracias al omnipresente José Andrés, el cocinero mierense que tan pronto lleva comida a zonas devastadas como se codea con la crème de la crème de la realeza.
El queso con el que ahora se relame la pareja en su casa de California es el Mama Marisa azul de Rey Silo, elaborado en Pravia por el maestro quesero Ernesto Madera y que lleva el nombre de la madre de José Andrés, pues fue creado en recuerdo de ella. El cocinero, que es socio de Rey Silo, dirigida por Pascual Cabaño, entregó la pieza a Markle durante su colaboración en el programa de cocina "Con amor, Meghan", que se emite en Netflix y que en cada capítulo cuenta con algún ilustre invitado. El asturiano aprovechó para hacer patria y contar a la mujer de Enrique de Inglaterra algunos detalles de su país de origen. "Mi madre, Marisa, amaba el queso azul. Ella ya no está aquí con nosotros, pero un día pensé: voy a hacer un queso azul en su honor", explicó el cocinero a Meghan Markle mientras ambos trajinaban entre cacerolas y sartenes.
Ese protagonismo de un queso asturiano no ha pasado desapercibido a este lado del Charco. Los primeros felices de esa promoción impagable son los responsables de Rey Silo: "Esperamos que le haya encantado". En la quesería cuentan que el Mamá Marisa es "profundo, con personalidad y delicado". Y también "amoroso". O sea, ideal para "Con amor, Meghan".
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
- Crónica desde la tierra quemada por el fuego intencionado que puso a Ibias en jaque: una 'explosión' y pánico en la piscina
- El relevo generacional y ofrecer titulaciones de calidad para competir con las privadas, grandes retos de la Universidad de Oviedo
- Indignación por dos fuegos provocados en Tineo e Ibias (y esta es la situación de los grandes incendios ya estabilizados)
- El grupo de geólogos (con un asturiano como fundador) que desliga los incendios del calentamiento global: los datos que aportan
- Luz verde al decreto por el que Asturias recibirá a 140 menores migrantes: Barbón recuerda a 'los güelos asturianos que emigraron con 13 años