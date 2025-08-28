Un incendio en La Robla (León) interrumpe durante tres horas la circulación ferroviaria entre Lena y la meseta
El fuego ya ha sido apagado, según informa Adif
La circulación de tren entre La Robla (León) y Camponanes (Asturias) ha estado interrumpida por un incendio forestal originado este jueves en la localidad leonesa y que está próximo a la vía.
Adif informó, en su perfil en la red social X sobre la interrupción de la circulación, que afecta a trenes de alta velocidad que circulan entre León y Asturias.
En La Robla se ha originado un incendio este jueves a las 14.30 horas, según la plataforma de la Junta Inforcyl, que detalla que en el lugar se encuentre dos medios compuestos por agentes medioambientales y celadores.
Adif informó que el incendio había sido apagado en torno a las 17.30 horas, por lo que la circulación ha estado cortada durante tres horas.
El incendio ha afectado a un Alvia que salió de Gijón con destino a Alicante.
"Hay un nuevo incendio en La Robla (León) y hemos estado parados en Pola de Lena. A los que vamos en el tren nos va a costar un ratito largo llegar a Valladolid ( nos han desviado) y luego a Burgo. Espero de corazón que no sea nada tan grave como lo que venimos viendo", devía hace unos minutos un usuario de X.
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
- Crónica desde la tierra quemada por el fuego intencionado que puso a Ibias en jaque: una 'explosión' y pánico en la piscina
- El relevo generacional y ofrecer titulaciones de calidad para competir con las privadas, grandes retos de la Universidad de Oviedo
- Indignación por dos fuegos provocados en Tineo e Ibias (y esta es la situación de los grandes incendios ya estabilizados)
- El grupo de geólogos (con un asturiano como fundador) que desliga los incendios del calentamiento global: los datos que aportan
- Luz verde al decreto por el que Asturias recibirá a 140 menores migrantes: Barbón recuerda a 'los güelos asturianos que emigraron con 13 años