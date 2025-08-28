Un incendio en La Robla (León) interrumpe durante tres horas la circulación ferroviaria entre Lena y la meseta

La circulación de tren entre La Robla (León) y Camponanes (Asturias) ha estado interrumpida por un incendio forestal originado este jueves en la localidad leonesa y que está próximo a la vía.

Adif informó, en su perfil en la red social X sobre la interrupción de la circulación, que afecta a trenes de alta velocidad que circulan entre León y Asturias.

En La Robla se ha originado un incendio este jueves a las 14.30 horas, según la plataforma de la Junta Inforcyl, que detalla que en el lugar se encuentre dos medios compuestos por agentes medioambientales y celadores.

Adif informó que el incendio había sido apagado en torno a las 17.30 horas, por lo que la circulación ha estado cortada durante tres horas.

El incendio ha afectado a un Alvia que salió de Gijón con destino a Alicante.

"Hay un nuevo incendio en La Robla (León) y hemos estado parados en Pola de Lena. A los que vamos en el tren nos va a costar un ratito largo llegar a Valladolid ( nos han desviado) y luego a Burgo. Espero de corazón que no sea nada tan grave como lo que venimos viendo", devía hace unos minutos un usuario de X.