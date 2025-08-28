La industria recupera parte de la rebaja de la luz tras una orden del Gobierno a las eléctricas
Restablecido por seis meses el descuento que había decaído para empresas electrointensivas como ArcelorMittal y Azsa
Una maniobra legal del Gobierno salva parte de la rebaja de la luz de la gran industria incluida en el decreto antiapagones, que decayó el 22 de julio después de que el Congreso rechazase su convalidación. Se trata de un descuento de unos 125 millones de euros en las facturas de la luz de enero a julio del que se beneficiarán consumidores electrointensivos, caso de los fabricantes metalúrgicos. La rebaja tiene particular trascendencia para grandes compañías asturianas como ArcelorMittal y Asturiana de Zinc (Azsa), con grandes consumos energéticos.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incluyó en el citado decreto antiapagones un descuento del 80% de los peajes de la electricidad para la industria electrointensiva desde el 23 de enero hasta el 31 de diciembre. La rebaja es una prórroga de una medida vigente desde enero de 2022, cuando la crisis energética disparó los precios de la electricidad. Su aplicación durante este curso se traduciría en un descuento de unos 250 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo. Tras el voto negativo del Congreso al texto antiapagones parecía que la gran industria se quedaría sin la ayuda.
Pero a mediados de agosto el departamento de Sara Aagesen ordenó a las eléctricas aplicar la bonificación a sus clientes industriales desde el 23 de enero hasta el 22 de julio, día que decayó el decreto. En la redacción de la medida se establecía su carácter retroactivo, lo que salva su aplicación durante el primer semestre y sitúa la rebaja cerca de los 125 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Estamos conteniendo la situación', asegura Barbón sobre los fuegos del Suroccidente, mientras se reactiva el de Caín, en los Picos de Europa
- El relevo generacional y ofrecer titulaciones de calidad para competir con las privadas, grandes retos de la Universidad de Oviedo
- Indignación por dos fuegos provocados en Tineo e Ibias (y esta es la situación de los grandes incendios ya estabilizados)
- Prerrománico 'sorpresa' en Lugo: cómo una solicitud para eliminar humedades terminó en gran hallazgo
- Luz verde al decreto por el que Asturias recibirá a 140 menores migrantes: Barbón recuerda a 'los güelos asturianos que emigraron con 13 años