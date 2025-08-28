José Antonio Gómez, profesor de Etnomusicología: "El chigre fue la escuela de la tonada, se formaban atletas de la canción"

Una de las expresiones artísticas que están profundamente ligadas al desarrollo de la cultura sidrera es la música. Miles de cancioneros y de maestros de la tonada asturiana se formaron en los chigres a golpe de botella y de culín. Sus letras acompañaron el disfrute folclórico que despierta la sidra, y cuentan las costumbres y preocupaciones de todo un pueblo. José Antonio Gómez es profesor de etnomusicología en la Universidad de Oviedo y exdecano de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha dirigido 14 tesis doctorales sobre el folclore asturiano y ha colaborado en el cuarto tomo de los coleccionables de LA NUEVA ESPAÑA de "La sidra asturiana. Patrimonio Mundial". En este volumen titulado "El rastro de la sidra en la creación, artística, literaria y musical", que llega a los quioscos este fin de semana, se recoge la influencia de la bebida regional en las distintas manifestaciones artísticas de la región.

¿De dónde viene este interés por saber más, por investigar el mundo de la sidra y vincularlo a tu campo de estudio?

El punto de partida es el interés por nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial. Cada vez es mayor el interés por nuestra cultura, nuestras raíces y nuestro entorno; por lo que se pone en valor tradiciones y costumbres que durante años han estado arrumbadas en el arcén. Hay una generación joven que se ha dado cuenta de su valor antropológico, no solo desde el prisma cultural, sino también desde el turístico y económico.

¿Cómo se relacionan el mundo de la música y el mundo de la cultura sidrera?

Viene, no solo a nivel asturiano sino a nivel mundial, del binomio música y alcohol, que es una vieja constante en la civilización. Si nos vamos al mundo del vino, que es una bebida con un carácter más universal, podemos ver su existencia en temas celebérrimos de ópera, pero también en canciones más recientes de artistas como The Who, los Rolling Stone o el mismo Manolo Escobar. Si hablamos de champán, lo encontramos en la opereta francesa o vienesa; y en el caso de la sidra, está presente en la canción tradicional. Todas estas bebidas forman parte de espacios de socialización, como el chigre, la romería o el prao.

Las primeras pinturas del mundo de la sidra surgen a mediados del siglo XIX. ¿Cuándo se encuentran la música y la sidra?

Tenemos constancia ya desde el siglo XIX de la pareja de sidra y tonada. Por ejemplo, en el cuadro de "La tonada", de Manuel Medina Díaz, aparecen un gaitero y una mujer joven rellenando sidra en un llagar. En estos cancioneros se encuentran descripciones muy interesantes sobre la manzana y la sidra, con cánticos que habla de las variedades de la sidra o sobre las comarcas de la sidra: "Viva Nava, porque tiene la mejor gente que canta, la mejor sidra de Asturias y la agüina de Fuensanta". Hay un nacionalismo presente en la tonada desde finales del siglo XIX que también tiñe otros ámbitos artísticos, que llegan a nuestros días.

¿Cuál es el cancionero más famoso?

Yo creo que la más famosa es la de "En la gaita traigo Asturies y nel fuelle la manzana, y nel punteru la sidra, pa tola xente asturiana". Ningún grande de la canción asturiana, como Xuanín de Mieres, dejó de cantar esta canción, la cual era obligada en concursos.

Sus letras también se vinculaban al costumbrismo y al disfrute.

Sí, normalmente en todas estas letras hay una descripción adánica, sublimada del paisaje asturiano. Se refieren a los campos, los prados, al entorno; con una visión que ensalza al concepto de la aldea bucólica. Esto se refiere a la ausencia de lo malo, en la que el disfrute de hombres y mujeres es sano y no está contaminado. Hay una influencia de Asturias como paraíso natural con mucha peso en los distintos autores.

En cuanto a los chigres, ¿qué importancia tuvieron para el desarrollo de la tonada?

Como decían muchos grandes cantantes, el chigre fue la escuela de la tonada. Hasta la invención del fonógrafo o de la difusión de discos en gramófonos, los chigres eran los lugares donde se aprendía a mejorar, gracias a la competencia que se creaba. Muchos carreteros acababan su jornada y paraban a descansar, entonces empezaban a contrastar canciones y rivalizar con otros cantantes. Es allí donde se especializan las voces, que no eran educadas, pero que con los años consiguen transformarse en atletas de la canción. No obstante, la tonada no solo estaba presente en el chigre, también en cualquier ámbito protagonizado por la solidaridad y la socialización, como en romerías o llagares.

¿Cómo ha sido la preservación de la tonada asturiana?

Ha sido fundamentalmente oral, lo que hace que se pierda mucha música. No obstante, en el último tercio del siglo XIX se comenzó a recogerse de manera escrita cancioneros que se armonizaban para voz o piano por la burguesía asturiana de la época. Esta transmisión oral inmediatamente pasa a ser escrita lo que hace que con el tiempo vayan desapareciendo ciertos cantares pero otros perduren.

¿Qué medidas se están tomando para tratar de recuperar el material perdido?

Sinceramente, no muchas. Se ha hecho un gran trabajo gracias a la voluntad de estudiantes de musicología o miembros de la universidad, mediante tesis doctorales u otros trabajos en torno al folclore asturiano, que han recogido cantidad de temas casi olvidadas de las bocas de gente bastante mayor. Pero en otro nivel, no se ha hecho un trabajo institucional de recopilación y salvaguardan como se ha hecho en otras comunidades autónomas.

¿Qué le parece el reciente reconocimiento de la UNESCO sobre la cultura sidrera asturiana? ¿Puede suponer algo positivo para la conservación de su música?

Este tipo de declaraciones son algo magnífico porque nos lleva a mirar de manera diferente nuestras tradiciones y nuestro patrimonio, hace que lo respetemos más. Pero si detrás de este reconocimiento no hay apoyo, es decir, dinero, subvenciones o planes de investigación, estas etiquetas no valen de nada.

¿Qué opina de la iniciativa del coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA sobre la cultura sidrera?

Se trata de una iniciativa magnífica. Todo lo que hagamos en favor de nuestra cultura y nuestra tradición va implicar un mayor respeto y admiración hacia ella, sobre todo por parte de los jóvenes.