Así es el "LinkedIn" cultivado en el campo asturiano: 24 aspirantes rurales a un trabajo tecnológico

Factoría F5, asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional y con una delegación en Asturias, ha llevado a cabo una nueva edición de "RuralCamp", un programa piloto para fomentar la inserción laboral en el sector tecnológico de personas que viven en zonas rurales y en situación de vulnerabilidad. La iniciativa promueve especialmente la obtención de empleos en la modalidad de teletrabajo para evitar los desplazamientos a núcleos urbanos. Esta edición, la tercera que realiza la organización en Asturias, está financiada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa).

El proyecto, con un presupuesto de 60.000 euros, está diseñado para que 24 participantes sin experiencia previa en programación diseñen un perfil profesional necesario para ofertarse a las empresas –a modo de redes sociales como "LinkedIn"–, e incluye una formación intensiva de 850 horas en desarrollo web "Full Stack", que implica elaborar tanto el diseño visual como la programación interna de las aplicaciones. Los cursos son gratuitos para los participantes.

La formación se realiza de modo telemático por medio de "Zoom" y "Aula Virtual", aunque se complementa con actividades presenciales en diferentes localidades asturianas, como Villaviciosa o Candás. "Siempre nos acercamos adonde están los participantes", explica Rebeca Rodríguez, responsable de Factoría F5 en Asturias.

"RuralCamp" comenzó su actual edición en noviembre de 2024 y, al igual que los cursos anteriores, tiene una duración de un año. Actualmente se encuentra en la fase de acompañamiento a la inserción laboral, en la que se ofrece orientación individualizada durante seis meses para quienes no hayan logrado aún un puesto de trabajo. Además, el programa incluye talleres de búsqueda de empleo, entrevistas con responsables de recursos humanos, clases magistrales con profesionales especializados y una jornada específica de entrevistas con al menos cinco empresas tecnológicas, algunas con ofertas en Asturias y otras en modalidad remota.

La iniciativa plantea como objetivo que, al finalizar la edición en el cercano mes de septiembre, al menos el 60% de los participantes esté trabajando en empresas tecnológicas, cursando estudios de especialización o desarrollando proyectos propios. Desde Factoría F5 aseguran que este porcentaje ya se ha cumplido con creces en ediciones anteriores, en las que han alcanzado incluso un 80% de salidas positivas, incluyendo empleo, formación o emprendimiento. "En el proyecto rural tenemos en torno a un 5% de personas que deciden iniciar una carrera por cuenta propia", explica Rodríguez.

El perfil de los participantes es muy diverso. Aunque la edad media ronda los 33 o 34 años, esto se debe a que hay jóvenes desde los 18 hasta personas de 55. "Tenemos personas con experiencia laboral previa, sin experiencia, muchas desempleadas de larga duración, en procesos de reconversión profesional o migrantes. Lo que todas tienen en común es que residen en territorios rurales", explican los promotores del programa, contentos por el buen recibimiento de los cursos.

850 horas

La selección de los participantes se realiza a través de la web, donde deben completar una serie de ejercicios de aprendizaje autónomo antes de postularse para las 850 horas de curso, y de esta forma asegurarse de que efectivamente quieren dedicarse a ello. Posteriormente, asisten a una sesión informativa y participan en talleres introductorios, antes de una jornada final de selección en la que se evalúa su trabajo en equipo, habilidades comunicativas y situación personal, en base a lo que la organización conforma el alumnado definitivo.

Además de la formación principal, el programa contempla talleres lúdicos de iniciación a la programación, de entre 4 y 8 horas en total, para identificar talento digital y despertar vocaciones tecnológicas; y clases magistrales y jornadas específicas de entrevistas con empresas con ofertas en Asturias o en remoto, para sensibilizar a estas en la contratación de talento digital joven.

Factoría F5 ya está preparando nuevas convocatorias de "RuralCamp", y estudia un cambio significativo para la próxima edición: pasar de la formación únicamente en desarrollo web a un enfoque en inteligencia artificial y análisis de datos, dada la creciente demanda en esos ámbitos, la variedad de posibilidades que ofrecen y su alta compatibilidad con el teletrabajo.

"Lo único que los alumnos tienen que aportar es mucho compromiso, muchas ganas de participar y realmente querer dedicarse a ello", concluye Rodríguez.