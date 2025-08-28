La lluvia apaga las últimas llamas en Ibias: 400 hectáreas de monte quemadas y los vecinos de los pueblos desalojados vuelven a sus casas

El de Ibias es el único incendio que sigue activo en Asturias este jueves, de seis en total que se contabilizan. Los de Degaña, Genestoso en Cangas del Narcea, y Caunedo/Gúa/Perlunes, en Somiedo, están estabilizados, mientras que los de Cabrales y Tineo están controlados.

Según el Servicio de Emergencias del Principado, en Ibias, tras la lluvia de la noche, queda algún punto humeante. Al evolucionar favorablemente, los vecinos de los dos pueblos que estaban desalojados, Villarmayor y Villarcebollín, podrán regresar a sus viviendas. Son una veintena de personas. El fuego ha quemado en Ibias cerca de 400 hectáreas de pinar y monte bajo.

La estrategia de hoy de lucha contra las llamas es por el flanco izquierdo trabajar en el cortafuegos de Piñeira desde la parte alta hacia abajo. También se trabajará en cerrar el incendio desde el cortafuegos de Villarcebollín hasta Villarmayor. Se estudiará la opción de llevar a cabo un contrafuego de Villarmayor a Cecos para frenar el avance del incendio.

El tiempo (por fin) ayuda

"Esperamos que entre hoy y mañana se finalice", señaló la alcaldesa de Ibias, Gema Álvarez, tras reconocer que las condiciones meteorológicas están ayudando. Aunque en las últimas horas no llovió mucho, "sí lo hizo con bastante intensidad", aseguró.

Las precipitaciones y la entrada de la niebla han aumentado la humedad y han empapado toda la zona que hay pegada al río, según explicó la regidora, que indicó que también hay que tener en cuenta que los equipos de extinción estuvieron trabajando durante toda la noche. A ello se ha referido también el presidente del Principado este jueves: "Han hecho un esfuerzo titánico".

Número de efectivos

Los efectivos que están en el lugar son los Bomberos de Asturias, la Brif de Tineo (2) y la Brif de Ruente, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos franceses y dos empresas forestales, además de dos helicópteros de Bomberos de Asturias, el helicóptero bombardero de Ibias, además de tres bulldozer y tres máquinas retroexcavadoras. Dada la evolución favorable del incendio los vecinos evacuados de los núcleos de Villarmayor y Villarcebollín podrán regresar a sus viviendas. El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se mantiene en San Antolín de Ibias.

En cuanto a los tres estabilizados se continúa con el incendio de Degaña: trabajos en la línea de defensa de Ibias y el incendio se revisará a lo largo del día. Están Bomberos de Asturias y dos máquinas bulldozer.

En Genestoso se revisarán los perímetros y puntos calientes con Bomberos de Asturias y una empresa forestal. Y en Somiedo se controlarán perímetros y puntos calientes también.

Los controlados son los de Camarmeña, en Cabrales, y Tuña-Merillés (Tineo). Ambos están pendientes de revisar.

La alianza del Noroeste frente al fuego

De la oleada de incendios que sacude Asturias desde mediados de agosto, el presidente Adrián Barbón ha destacado este jueves que tres de los más importantes han llegado desde León, y ha apuntado la necesidad de una gestión coordinada de este tipo de emergencias.

En este sentido, ha reiterado su ofrecimiento a las comunidades del noroeste peninsular (Galicia, Castilla y León y Cantabria) para coordinar estos incendios a los que "no estamos acostumbrados". "Espero que podamos ver la forma de cómo se coordina esa respuesta por parte de nuestras competencias como comunidades autónomas", ha dicho. A juicio del dirigente socialista, es necesario también invertir en prevención y hacer una mejor gestión forestal desde las autonomías.