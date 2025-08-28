Postales de los paraísos naturales con sello asturiano: El Picu

El Picu Urriellu, también conocido como Naranjo de Bulnes, es una de las montañas más emblemáticas de los Picos de Europa y de toda la cordillera Cantábrica. Situado en el corazón del macizo central, en el concejo de Cabrales (Asturias), este coloso de roca caliza se alza majestuoso hasta los 2.519 metros de altitud. Fue escalado por primera vez en 1904, por su vertiente norte, por Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, y Gregorio Pérez "El Cainejo", un hito que marcó el nacimiento del alpinismo en España. Actualmente, decenas de vías discurren por sus cuatro caras. Símbolo indiscutible del montañismo y la aventura, es un lugar de peregrinación para escaladores de todo el mundo y un icono natural de Asturias. Su imponente presencia, sus desafiantes paredes y su historia lo convierten en una de las cumbres más legendarias de la península ibérica. Desde el collado que separa las cumbres de la Torre del Oso y la Torre del Carnizoso, el Picu Urriellu nos muestra su vertiente sur, la menos conocida y a la vez la más clásica a la hora de alcanzar tan codiciada cima. La foto, obra de Eduardo Velasco de la Torre, fue la ganadora del "Memorial María Luisa" de 1994.

El autor Eduardo Velasco de la Torre es de Gijón. Consumado montañero, con su cámara ha capturado algunas de las imágenes más impactantes por las alturas, sobre todo en la cordillera Cantábrica. En 2012 plasmó su trabajo en el libro "Montañas de Asturias. Paisaje y Aventura", editado por Trea. En el mismo se define a Velasco como un hombre "entregado desde hace muchos años a la montaña, conocedor de ella, de sus secretos y de sus misterios, de su poesía y de su tentadora belleza".