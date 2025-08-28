El Principado confirma dos casos de lengua azul en vacas: estos son los concejos afectados

La Consejería de Medio Rural ha confirmado la presencia del serotipo 3 de lengua azul bovina en Asturias. Se han detectado dos casos positivos: uno en una explotación de Las Regueras y otro en Ribadesella. En el primero, el de Las Regueras, la vaca infectada no mostró síntomas y el positivo fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete. Mientras que en Ribadesella, el animal sí presentó síntomas como babeo, inflamación de carrilleras, diarrea y cojera.

El Principado recuerda que en enero de 2025 el Ministerio de Agricultura y las comunidades cambiaron la estrategia ante la presencia de esta enfermedad, cuya vacunación pasó a ser voluntaria y las restricciones de movimientos fueron eliminadas. No obstante, el Principado insiste en la recomendación de la vacunación de los animales y en la adopción de medidas de desinsectación de ejemplares, instalaciones y vehículos.

En este sentido, Asturias ofrece vacunación gratuita frente a los serotipos 4 y 8 y una ayuda económica para cubrir el coste de otros serotipos. Además, la Administración incluirá el serotipo 3 entre las vacunas objeto de compensación en la próxima convocatoria de ayudas.

Por otro lado, también se ha notificado en la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria un caso de Influenza Aviar en un ave silvestre, un alcatraz recogido por agentes del Servicio de Vida Silvestre en Ribadesella. El caso también ha sido confirmado por Laboratorio Nacional de Referencia de Algete.