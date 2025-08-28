El Principado tratará de agilizar las ayudas para los ganaderos

El fuego ha calcinado en Somiedo, según las primeras estimaciones, un total de 1.714 hectáreas y habría afectado a unas 570 unidades de ganado mayor, cuyos propietarios esperan recibir en "pocas semanas" las ayudas anunciadas por el Gobierno autonómico. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, visitó ayer la localidad de Villar de Vildas, donde se comprometió a intentar agilizar los trámites lo máximo posible. "Las ayudas no van a compensar totalmente el daño producido porque no es solo la pérdida de pasto, es el trabajo, la inquietud que genera, el daño moral sobre el sector... Pero trataremos de ser lo más rápidos posibles", afirmó.

El consejero insistió en que ahora se entra en una nueva fase relacionada con la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil, en la que Asturias está incluida, así como en seguir avanzando en materia de prevención para intentar alcanzar de nuevo los máximos de inversión que había hace más de una década.

Marcos también se defendió de las críticas del PP por su ausencia estas últimas semanas. Afirmó que, a pesar de estar de vacaciones, estuvo centrando en "cómo realizar estas ayudas y cómo llevarlas al Consejo de Gobierno". "El PP lo primero que tenía que hacer es centrarse en mirar lo que tiene dentro de casa", apuntó.