Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Principado tratará de agilizar las ayudas para los ganaderos

El fuego afecta en Somiedo a 1.714 hectáreas y a unas 570 unidades de ganado mayor

El alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, ayer, junto a Marcelino Marcos y los ganaderos afectados. | LNE

El alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, ayer, junto a Marcelino Marcos y los ganaderos afectados. | LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

El fuego ha calcinado en Somiedo, según las primeras estimaciones, un total de 1.714 hectáreas y habría afectado a unas 570 unidades de ganado mayor, cuyos propietarios esperan recibir en "pocas semanas" las ayudas anunciadas por el Gobierno autonómico. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, visitó ayer la localidad de Villar de Vildas, donde se comprometió a intentar agilizar los trámites lo máximo posible. "Las ayudas no van a compensar totalmente el daño producido porque no es solo la pérdida de pasto, es el trabajo, la inquietud que genera, el daño moral sobre el sector... Pero trataremos de ser lo más rápidos posibles", afirmó.

El consejero insistió en que ahora se entra en una nueva fase relacionada con la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil, en la que Asturias está incluida, así como en seguir avanzando en materia de prevención para intentar alcanzar de nuevo los máximos de inversión que había hace más de una década.

Marcos también se defendió de las críticas del PP por su ausencia estas últimas semanas. Afirmó que, a pesar de estar de vacaciones, estuvo centrando en "cómo realizar estas ayudas y cómo llevarlas al Consejo de Gobierno". "El PP lo primero que tenía que hacer es centrarse en mirar lo que tiene dentro de casa", apuntó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
  2. Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
  3. Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
  4. Estamos conteniendo la situación', asegura Barbón sobre los fuegos del Suroccidente, mientras se reactiva el de Caín, en los Picos de Europa
  5. El relevo generacional y ofrecer titulaciones de calidad para competir con las privadas, grandes retos de la Universidad de Oviedo
  6. Indignación por dos fuegos provocados en Tineo e Ibias (y esta es la situación de los grandes incendios ya estabilizados)
  7. Prerrománico 'sorpresa' en Lugo: cómo una solicitud para eliminar humedades terminó en gran hallazgo
  8. Luz verde al decreto por el que Asturias recibirá a 140 menores migrantes: Barbón recuerda a 'los güelos asturianos que emigraron con 13 años

Ryanair, en guerra con Aena, prepara más recortes de plazas

El Principado tratará de agilizar las ayudas para los ganaderos

El Principado tratará de agilizar las ayudas para los ganaderos

Postales de los paraísos naturales con sello asturiano: El Picu

Postales de los paraísos naturales con sello asturiano: El Picu

La industria recupera parte de la rebaja de la luz tras una orden del Gobierno a las eléctricas

La industria recupera parte de la rebaja de la luz tras una orden del Gobierno a las eléctricas

Hacienda avisa de una ciberestafa que imita los registros del IVA

Hacienda avisa de una ciberestafa que imita los registros del IVA

Más de una tonelada de Cabrales, a la venta este domingo en Arenas

Más de una tonelada de Cabrales, a la venta este domingo en Arenas

Una cita con la historia hecha queso

Una cita con la historia hecha queso

Los juzgados asturianos dictaron más de sesenta condenas en cuatro años por delito de incendio forestal

Los juzgados asturianos dictaron más de sesenta condenas en cuatro años por delito de incendio forestal
Tracking Pixel Contents