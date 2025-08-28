El Principado tratará de agilizar las ayudas para los ganaderos
El fuego afecta en Somiedo a 1.714 hectáreas y a unas 570 unidades de ganado mayor
El fuego ha calcinado en Somiedo, según las primeras estimaciones, un total de 1.714 hectáreas y habría afectado a unas 570 unidades de ganado mayor, cuyos propietarios esperan recibir en "pocas semanas" las ayudas anunciadas por el Gobierno autonómico. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, visitó ayer la localidad de Villar de Vildas, donde se comprometió a intentar agilizar los trámites lo máximo posible. "Las ayudas no van a compensar totalmente el daño producido porque no es solo la pérdida de pasto, es el trabajo, la inquietud que genera, el daño moral sobre el sector... Pero trataremos de ser lo más rápidos posibles", afirmó.
El consejero insistió en que ahora se entra en una nueva fase relacionada con la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil, en la que Asturias está incluida, así como en seguir avanzando en materia de prevención para intentar alcanzar de nuevo los máximos de inversión que había hace más de una década.
Marcos también se defendió de las críticas del PP por su ausencia estas últimas semanas. Afirmó que, a pesar de estar de vacaciones, estuvo centrando en "cómo realizar estas ayudas y cómo llevarlas al Consejo de Gobierno". "El PP lo primero que tenía que hacer es centrarse en mirar lo que tiene dentro de casa", apuntó.
Suscríbete para seguir leyendo
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Estamos conteniendo la situación', asegura Barbón sobre los fuegos del Suroccidente, mientras se reactiva el de Caín, en los Picos de Europa
- El relevo generacional y ofrecer titulaciones de calidad para competir con las privadas, grandes retos de la Universidad de Oviedo
- Indignación por dos fuegos provocados en Tineo e Ibias (y esta es la situación de los grandes incendios ya estabilizados)
- Prerrománico 'sorpresa' en Lugo: cómo una solicitud para eliminar humedades terminó en gran hallazgo
- Luz verde al decreto por el que Asturias recibirá a 140 menores migrantes: Barbón recuerda a 'los güelos asturianos que emigraron con 13 años