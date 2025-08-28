Ryanair, en guerra con Aena, prepara más recortes de plazas

La aerolínea irlandesa Ryanair, que opera en Asturias, anunciará el próximo miércoles el recorte de casi un millón de plazas en aeropuertos regionales españoles en respuesta a la subida de tasas aeroportuarias anunciada por el gestor aeroportuario Aena hace unas semanas.

El consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, aseguró en una entrevista a Europa Press que la compañía ha tomado esta decisión ante la "indiferencia" del Gobierno español que está permitiendo que la infraestructura regional "se deteriore y esté infrautilizada". "Vamos a invertir donde podamos obtener un retorno", ha asegurado.

Ryanair presiona de este modo a España para reformar la gestión de Aena, controlada en un 51% por el Estado, y mejorar la competitividad de los aeropuertos regionales que, en su opinión, ya están "casi al 70% vacíos debido a una estructura tarifaria fallida".

El anuncio del gestor aeroportuario Aena de que incrementará las tasas un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero es, según Ryanair, "injustificada y perjudicial", ya que supone "el nivel más alto en una década" a pesar de que coincide con los máximos en beneficios y en pasajeros por parte de Aena.

Ante esta situación el CEO de Ryanair ha confirmado que la próxima semana la compañía anunciará un recorte drástico en las plazas en los aeropuertos regionales españoles para el próximo verano.

Los aeropuertos afectados y el número exacto de plazas afectadas se concretará en una rueda de prensa que dará el directivo en Madrid el próximo miércoles. De momento, Asturias ya es una de las daminificadas, ya que desde abril de este año no hay el vuelo directo a Londres que venía operando esta compañía.