¿Cuánto tiempo retrasan el viaje a Madrid las obras en los túneles del Huerna?
Los vehículos se ven obligados a circular a 30 kilómetros por hora en muchos de los pasos subterráneos, que sufren continuos atascos
Las obras que este verano se están llevando a cabo en la mayoría de los túneles de la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que conecta Asturias con la Meseta, están provocando que el tiempo de viaje desde el Principado hasta Madrid se retrase, de media, veinte minutos más de lo previsto, aproximándose así a las cinco horas si se parte desde Oviedo.
Esa estimación, realizada por varios conductores habituales, corresponde a días con poco tráfico, por lo que el tiempo de viaje puede aumentar en caso de que haya una mayor afluencia de vehículos. A estas obras hay que sumar las del argayo que se originó en noviembre.
Los trabajos, ejecutados por el Ministerio de Transportes y financiados con fondos europeos, incluyen actuaciones como la excavación de galerías, el tendido de cableado o la instalación de edificios prefabricados, entre otras.
Las obras, sin fecha oficial de finalización, constan de tres fases: una ya concluida (el 18 de agosto), que afectó a una de las calzadas; y otra, la actual, que se desarrolla en la contraria. En estos momentos, la limitación de velocidad en los túneles está fijada en 50 kilómetros por hora, aunque en la práctica, debido al desarrollo de los trabajos, los coches apenas superan los treinta, lo que retrasa todavía más el viaje. Es habitual que en los pasos subterráneos se formen caravanas.
Atascos en los pasos
En el primer túnel, Entreguerras, solo se puede circular por la calzada en dirección Madrid, por lo que se ha habilitado un carril por sentido. Lo mismo sucede en el segundo túnel, el del Pando, y en el de Vegaviesga. En el Negrón, que separa Asturias de León, la calzada en sentido Asturias ya está renovada, mientras que en dirección a León solo hay un carril habilitado, lo que ralentiza la marcha. Una vez en León, las obras en los túneles están prácticamente concluidas.
El desarrollo de estos trabajos en pleno verano, con gran afluencia turística, ha provocado críticas del empresariado. Las obras coinciden, además, con las del AVE asturiano, que también están retrasando los tiempos de viaje.
Estos inconvenientes en la autopista del Huerna, cuyo peaje asciende a 15,60 euros por trayecto, se producen en un momento delicado para la infraestructura, después de que la Comisión Europea —órgano ejecutivo de la Unión Europea— haya reafirmado que la ampliación del peaje en el año 2000 se realizó de forma ilegal. El Gobierno justifica la prórroga, y el siguiente paso apunta a ser el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que podría llegar a anular el peaje, algo que esperan tanto el Principado como los transportistas.
